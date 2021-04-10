美放寬對台交往準則「駐處不再是禁區」　外交部：台美關係展開新頁

▲美國務院放寬對台交往準則，外交部表示歡迎。（示意圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

美國務院華府時間9日宣布放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣交流，反映美台深化的非官方關係；未來，美台官員能赴對方官署洽公與拜會。對此，外交部10日上午表示，對於國務院以實際行動展現對台灣「堅若磐石」的承諾表示歡迎，此舉顯著提雙方交往與互動，在《台灣關係法》立法42週年之際，為台美關係展開新頁。

美國務院新聞稿指出，新版對台交往準則符合雙方非官方關係，讓行政部門可清楚、有效地執行由《台灣關係法》、美中三公報、六項保證為指導的「一個中國」政策；此外，新準則亦基於《台灣保證法》規定進行審查。

《金融時報》則點出，按照新版美對台交往準則，美國官員不僅可常態性在聯邦政府機構接待台灣官員，也能前往全美台灣經濟文化辦事處與台灣官員會晤，甚至可出席雙橡園的活動，但若雙橡園活動可能讓美國「一個中國」政策複雜化的「台灣重要節慶」，例如雙十國慶，則不得參加。

消息一出，外交部火速發布新聞稿。外交部指出，為反映台美近年來緊密交往互動現況，鬆綁不合時宜的交往限制，美國務院日前完成內部修訂程序，並於美東時間4月9日正式宣布新的對台交往準則，而美方在正式宣布之前，已向我方說明相關內容，對此我方對美國務院以實際行動展現對台灣「堅若磐石」的承諾表示歡迎之意。

外交部表示，台美關係近年來不斷提升，美國政府不僅認為台灣為民主典範，也是美國最密切的安全與經濟夥伴之一，更是全球的一股良善力量。因此，美國務院強烈鼓勵其政府各相關部門與台灣交往互動，進一步擴大與深化台美關係。

外交部認為，這次美國務院修訂的交往準則，顯著提升與我國的交往與互動關係，在《台灣關係法》立法42週年之際，為台美關係展開新頁。外交部將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，在台美既有的深厚基礎上，進一步提升台美夥伴關係。