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美駐巴西大使PO與台灣代表合照　盛讚台灣是「全球技術領航者」

▲▼美國駐巴西大使柴普曼（Todd Chapman）日前在推特發文，釋出一張與我駐巴西代表張崇哲會面的照片。（圖／Todd Chapman推特）

▲美國駐巴西大使柴普曼（Todd Chapman）日前在推特發文，釋出一張與我駐巴西代表張崇哲會面的照片。（圖／Todd Chapman推特）

記者陶本和／台北報導

美國駐巴西大使柴普曼（Todd Chapman）日前在推特發文，釋出一張與我駐巴西代表張崇哲會面的照片，並稱讚台灣是傑出的民主政體、全球技術領航者，是可信賴的商業夥伴。

美國國務院在9日發布對台交往準則，鼓勵台美雙邊官員互動，這打破了馬英九執政時代，因雙橡園升旗引發美方高度不滿的外交事件，台美官員交流被迫緊縮的限制。

在正式對台交往準則頒布後，美國駐巴西大使柴普曼隨即與我駐巴西代表張崇哲會面，並且在會面後主動透過推特分享兩人合照。他也在推文中表示，台灣是傑出的民主政體、全球技術的領航者，也是可信賴的商業夥伴。

事實上，交往限制鬆綁在川普政府就已經開始施行，這有助於台灣外交工作，在互動上不論與友邦國家或非邦交國，甚至是國際組織，都能有更多的方便。據悉，在外交場域的互動上，多是由美方主動，而美國政權輪替後，拜登（Joe Biden）上台後，也延續此一政策，甚至不同於川普政府，直接白紙黑字明文放寬。

對於這次柴普曼與張崇哲的會面，外交部表示，雙方就台、美與巴西關係及相關業務交換意見，我方樂見兩國駐外單位人員加強互動交流，共同推進長久友好的夥伴關係。

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