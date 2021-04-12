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社會 社會焦點 保障人權

台中23歲男報案「火燒起來了」斷訊！消防6進火場…驚見他慘成焦屍

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市北區陝西東五街一處民宅6樓12日上午發生火警，導致屋內3名房客一度受困！一名阿嬤因打電話遲遲聯絡不上23歲陳姓孫子，焦急不已，警消第6度進入火場內搜尋，這才找到已成焦屍的陳男。據悉，陳男就是報案人，報案時僅說了「火燒起來」便斷訊了。

▲台中火警，一男燒成焦屍。（圖／白珈陽翻攝）

▲台中民宅火警，由於現場溫度太高，屋內物品崩落，警消6度搜索才找到陳男。（圖／白珈陽攝）

回顧整起事發經過，台中市消防局12日上午10時37分獲報，位於北區陝西東路五街一處鐵皮加蓋的民宅6樓發生火警，緊急出動12輛消防車、2輛救護車、51名消防員前往救援，趕緊將受困屋內的3名房客救出。

▲台中民宅起火，有3人一度受困。（圖／翻攝記者爆料網）

▲6樓房客坐窗邊求援。（圖／翻攝記者爆料網）

住在5樓的陳姓婦人上班得知火警的消息後，從公司趕回家，並不斷打給住在6樓的孫子卻遲遲沒有回應，讓她焦急不已，懷疑孫子人仍在火場內。警消得知後，5度進入火場搜索，卻沒有發現陳男身影。

據了解，從事房仲的陳男就是報案人，事發當時他打電話報案，講了「火燒起來了」後手機就斷訊。警消透過手機定位趕赴火場後，多次進出卻沒有找到陳男，由於現場溫度太高，屋內不少物品坍塌掉落，經不斷清除、搜索，最終在第6度進入火場時，才發現倒臥在臥室窗戶邊遺體已明顯碳化的陳男。

▲台中民宅起火，有3人一度受困。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警消透過手機定位衝火場救人。（圖／記者白珈陽攝）

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