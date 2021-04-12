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9天湧入8.1億善款！衛福部：4／15零時起停止捐款

衛福部李麗芬政務次長。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部政務次長李麗芬。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成49死超過218人輕重傷，衛福部也在4/2成立賑災專戶，並成立監督委員會，由政務次長李麗芬擔任召集人，衛福部今晚間6點召開首次說明記者會。李麗芬親自說明善款7大用途，除了罹難者家屬、傷者扶助之外，其中也包括救災人員、目睹乘客也會給予心理撫慰金，並宣布4/15零時起會停止捐款。

4月2日太魯閣號408次列車事故導致多人傷亡，眾多家庭破碎，不少熱心民眾想捐款卻苦無管道，衛福部對此於3日設立賑災專戶，民眾捐款透過金融機構、四大超商或以行動支付捐款，截至4月11日共收到33萬218筆善款，總計為新臺幣8億1,410萬6,821元。

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李麗芬說，這次專款秉持公開透明，運用範圍會包括第一罹難者遺屬、傷者、家屬提供生活扶助，給予扶助金必要經濟支持；第二會給予醫療補助，會針對健保給付的費用、台鐵支付的醫療費用之外所需要的如醫療、復健、輔具等費用提供協助。

第三是教育支柱，針對罹難者子女的教育需要協助者；第四是心理重建，除了給予罹難者遺屬、傷者和家屬之外，也會針對目睹乘客、救災人員，都會提供專業心理重建，包括心理評估、衛教、心理諮商、心理治療等，傷者、救災人員、目睹乘客都給予心理撫慰金。

第五是提供事故相關必要刑、民法輔助費，如果需要相關法律費用；第六是輔助直轄市、縣市政府，自行或結合民間團體，辦理罹難者遺屬、傷者關懷支持、心理重建等服務，服務可長達3年；第七是其他經過本會專案同意項目，會透過委員會討論，經評估後可以提供協助的，就會給予支持。

另外，捐款總金額給於罹難者家屬扶助金，不得低於總捐款的1/3，超過1/3的愛心捐款要用在罹難者家庭身上。李麗芬強調，4月底前每個禮拜都會開會，下禮拜會要求縣市代表一起參與。

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