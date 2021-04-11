7歲童河岸溺水…他路過跳下搶救卻滅頂！　遺體4天後尋獲

文／中央社

日本4月7日發生一起7歲小學男童溺水意外，一名正在附近的40多歲男性上班族見狀跳入水中救助，結果男童當場溺斃、救助男性則下落不明；警方到今天（11日）上午才尋獲40多歲男性遺體。

日本放送協會（NHK）報導，事發地點位於東京都板橋區新河岸川，7日當天一名7歲小學男童落水，40多歲男性見狀跳入河中欲救助，結果下落不明。

今天上午6時過後，下落不明的男性遺體被航經河面快艇發現，並通報警方處理；警視廳跟東京消防廳人員趕赴現場打撈，男性早已氣絕。

警方表示，發現男性遺體的河面，距溺斃小學生事發河面約3公里遠，警方將進一步調查事故詳細狀況。

《產經新聞》報導，警方表示，溺水男童當時是跟朋友在岸邊遊玩，結果想幫忙撿朋友掉落的涼鞋而落水。警方指出，現場當下水深約2公尺，由於河水原本就相當混濁，很難用目測得知水深。

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