7歲童河岸溺水…他路過跳下搶救卻滅頂！　遺體4天後尋獲

【男児救助しに川へ 遺体で発見】https://t.co/zfhG8KcrIP— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) April 11, 2021
今月7日、東京・板橋区で小学生の男の子を助けようと川に飛び込み行方不明となっていた男性が11日、遺体で見つかった。北区の荒川で、モーターボートで通りがかった人が遺体を見つけ、行方不明となっていた男性と特定されたという。
文／中央社
日本4月7日發生一起7歲小學男童溺水意外，一名正在附近的40多歲男性上班族見狀跳入水中救助，結果男童當場溺斃、救助男性則下落不明；警方到今天（11日）上午才尋獲40多歲男性遺體。
日本放送協會（NHK）報導，事發地點位於東京都板橋區新河岸川，7日當天一名7歲小學男童落水，40多歲男性見狀跳入河中欲救助，結果下落不明。
今天上午6時過後，下落不明的男性遺體被航經河面快艇發現，並通報警方處理；警視廳跟東京消防廳人員趕赴現場打撈，男性早已氣絕。
警方表示，發現男性遺體的河面，距溺斃小學生事發河面約3公里遠，警方將進一步調查事故詳細狀況。
《產經新聞》報導，警方表示，溺水男童當時是跟朋友在岸邊遊玩，結果想幫忙撿朋友掉落的涼鞋而落水。警方指出，現場當下水深約2公尺，由於河水原本就相當混濁，很難用目測得知水深。
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