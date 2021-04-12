立委爆買車潮！南非台商成車王　保時捷、勞斯萊斯她都有

▲國民黨不分區立委溫玉霞（右）與夫婿、前立委吳松柏（左）共有4輛轎車，包括1輛去年購入的勞斯萊斯名車。



圖文／鏡週刊

本刊查閱監察院廉政專刊的新科立委財產申報資料，發現名下擁有最多車輛，堪稱車王的是國民黨立委溫玉霞和林思銘，名下都有4輛轎車。

溫玉霞與夫婿前立委吳松柏在非洲南部的賴索托王國賣車起家，2人都曾擔任世界台商總會會長，溫更是該會首位女性會長。溫與吳名下擁有1輛本田、2輛保時捷，以及去年以800萬元購入的一輛勞斯萊斯。溫曾對外解釋，勞斯萊斯是吳買的二手車。

新竹縣立委林思銘也擁有4輛轎車，包含去年購入價值150萬元的BMW新車；林名下有11筆土地、3筆建物，另申報存款34萬5,000元，債務卻超過5,000萬元。

▼立法院去年爆發換車潮，共有12位朝野立委購置新車。



此外，去年還爆發一波立委買車潮，除了溫玉霞、林思銘和民進黨立委賴品妤3位新科立委有買車紀錄，包括民進黨立委鄭運鵬、羅致政、許智傑、黃秀芳、陳歐珀、趙天麟、國民黨立委江啟臣、許淑華、無黨籍立委趙正宇都購入新車。

鄭運鵬上月對外解釋，因他的舊車在選舉期間故障才會換車。一位立委私下表示，區域立委選後可領上百萬元選票補助款，是換新車最佳時機。



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