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股神高嘉瑜擁21張台積電！　「逢低狂買護國神山」身價曝光

高嘉瑜當選立委前已擁有11張「護國神山」台積電股票，去年更加碼投資，在1月到7月疫情期間追加買進10張。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

新科立委身價大不同！第10屆立委去年2月就任後陸續完成財產申報，監察院分批公布在近幾期的廉政專刊。本刊盤點38位新科立委財產資料，彙整出存款王、地產王及債務王及最赤貧立委，供外界一探究竟。

根據最新財產申報，新科立委中的存款王是國民黨桃園立委萬美玲，存款超過6,000萬元；地產王是國民黨新竹市立委鄭正鈐，名下有48筆房地產。本刊也發現，部分立委靠投資股票獲利，又以民進黨立委、有「港湖女神」稱號的高嘉瑜獲益最豐。

高嘉瑜當選立委前已擁有11張「護國神山」台積電股票，去年更加碼投資，在1月到7月疫情期間追加買進10張，當時台積電每股股價僅約3百元上下。如今高名下共計21張台積電股票，若以本月9日收盤價每股610元計算，市值達1,281萬元，高嘉瑜投資眼光精準，堪稱港湖股神，成了這波財產申報的最大亮點。

高嘉瑜去年1至7月加碼買進10張台積電股票，股價現已翻倍，眼光精準，堪稱港湖股神。（翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜的最新財產資料雖尚未被監察院廉政專刊刊載，但本刊上週赴監院申請親自查閱時已可閱覽。高是在去年12月31日申報上任立委後的最新財產，她名下有4筆土地、2筆建物，就是她2018年12月北市議員任內花2,500萬元購入的內湖房產，但她去年強調自己並未入住，仍在外租屋，因此背負房貸與租金。

除了房地產，高嘉瑜還有現金54萬餘元、存款397萬餘元、有價證券100萬餘元（以票面價10元計算）及1張保單，房貸則有1,901萬餘元。

去年購買台積電股票的還包括無黨籍立委林昶佐的妻子、閃靈樂團團長Doris葉湘怡，初次進場就在股價295點43元時，花59萬餘元買進2張台積電，如今淨賺約63萬元；民進黨立委賴瑞隆的妻子陳怡元在去年6月至9月，也花154萬餘元買進4張台積電，獲利近90萬元。


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