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新立委身價排行出爐！「桃園賈靜雯」存款6000萬　他48筆地產稱霸

萬美玲是新科立委中的存款王，申報存款6,254萬餘元，且無債務。（翻攝自萬美玲臉書）

▲萬美玲是新科立委中的存款王，申報存款6,254萬餘元，且無債務。

圖文／鏡週刊

根據監察院第10屆立委財產申報資料，新科立委中的存款王是國民黨桃園立委萬美玲，在桃園政壇有「漂亮寶貝」「桃園賈靜雯」等稱號，她申報存款6,254萬餘元，且無債務，與老鳥立委相比也排在存款榜第1名。

萬美玲還有7筆土地、5筆建物、有價證券36萬餘元、9筆保單，她的丈夫佀同似去年3月還投資2,000萬元，在桃園成立傳洋公司。

存款排第2的是國民黨立委吳怡玎，達3,291萬餘元；第3名是國民黨立委張育美，存款有2,783萬餘元；國民黨立委謝衣鳳排第4，存款2,557萬餘元；第5名則是民眾黨立委張其祿，存款1,394萬餘元。

地產王則是國民黨新竹市立委鄭正鈐，名下共有48筆房地產（土地28筆、建物20筆），分布在新竹市、新竹縣芎林鄉及北市內湖區，又以2016年5月購入的內湖房產最有價值，總價達7,300萬餘元。

▼鄭正鈐名下共有48筆房地產。

鄭正鈐名下共有48筆房地產。（翻攝自鄭正鈐臉書）

鄭正鈐另申報奧迪轎車1輛、現金8萬餘元、存款125萬餘元、有價證券32萬餘元、保單9筆，背負債務也高達6,251萬餘元，且多是房貸。

地產數量居次的是國民黨立委林文瑞，共擁有44筆房地產（土地39筆、建物5筆）；第3名是吳怡玎，擁有25筆房地產（土地24筆、建物1筆）；民進黨立委伍麗華和國民黨立委溫玉霞、張育美並列第4，均有19筆房地產，其中伍有16筆土地、3筆建物，張有土地12筆、建物7筆，溫有土地10筆、建物9筆。


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