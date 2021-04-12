點名在中山路被「阿諾」殺害！死者託夢：我好冤　刑警廟裡驚醒

▲新北市新店慈玄寺住持心玄法師告知刑警賴義芳背後跟了冤魂，意外偵破一起命案。



圖文／鏡週刊

20年前，四海幫仁愛堂時任堂主章志萍不慎將蔡燕良凌虐致死，租了小貨車把裝有屍體的木箱抬上車，運到大溪尋找焚屍地點。章的小弟還跑到附近加油站購買4桶汽油欲加速焚屍，最後在一處偏僻山區空地上潑汽油焚屍後離去。當年因屍體受損嚴重，加上路口監視器密度不足，偵辦陷入膠著，拖了2年都無法突破。

2003年初，時任新北市警局新店分局偵查隊小隊長的賴義芳，因同事父親過世，特別南下彰化致意，返家前，他先繞到新店中興路的慈玄寺參拜，沒想到才剛踏進寺廟，住持心玄法師便把他拉到一旁。

「賴大人，你背後有冤魂跟著，好像有事要請你幫忙。」賴義芳聽完一頭霧水，順口問了心玄法師：「是好事？還是壞事？」法師要他到寺內的廂房睡一下就知道，但賴當天趕著回家，最後決定改天再專程前來。

▼賴義芳在慈玄寺的廂房夢到面無血色的男子向他申冤。



數天後，賴義芳與另一名小隊長再度來到慈玄寺，法師請他們到寺內的「地藏王菩藏殿」廂房休息，結果離奇的事發生了。賴回憶說，他入睡後不久，就在夢境中看到陣陣白煙，接著出現一名面無血色的男子，突然間他全身僵硬、冷汗直冒，那名陌生男子則帶著哀怨的眼神，一直盯著他。

後來，這名男子告訴賴義芳，他叫蔡燕良，2年前被人在桃園大溪焚屍，他只知道殺他的人叫「阿諾」，自己是在新北市中和區中山路某餐廳裡被打死，當年招牌還在，他因為冤情難申，才會請賴替他主持公道。夢境中男子還說：「我不是好人，被朋友殺死後，丟在山區，死得好冤，這些我都和師父說了。」語畢，賴義芳隨即驚醒，全身寒毛豎起，久久不能言語。

「難道真是老天有眼嗎？」賴義芳對於冤魂找他託夢，還清楚說出自己的身分、凶手是誰，感到不可思議，也第一次體會「案子會找人」的靈異現象，為釐清真相，他立即動身前往中和區中山路，也真的找到這家餐廳。

▼時任新北市警局新店分局偵查隊小隊長的賴義芳，談起此案記憶猶新。



不過，死者在夢中說的凶手阿諾，卻毫無線索。兩週後，賴義芳參加前省議會議長劉炳偉的餐會，席間神壇友人稱認識阿諾，還說他的本名叫「韋自君」，賴聽完之後，飯也沒吃，趕忙回辦公室清查，果然查到此人，當時韋因毒品案在新竹監獄勒戒中，且隔天即將出獄。



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