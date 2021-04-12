僅1輛機車不用申報！「赤貧級立委」身家曝　她債務高達4.4億

▲洪申翰總財產僅61萬餘元，為最赤貧的立委。



圖文／鏡週刊

彙整38位新科立委財產申報資料，最赤貧的立委是環團出身的民進黨不分區立委洪申翰，總財產僅61萬餘元。另外，在債務部分，國民黨立委張育美名下有4.4億元債務，排名第一。

目前仍單身的洪申翰，去年5月申報財產時，名下無房地產，現金加存款也僅61萬餘元，另有1張保單。他被民進黨提名為不分區立委時，名下還有1輛代步機車，但依法無須申報機車，因此廉政專刊中沒有這筆資料。

另外，本屆最年輕的民進黨立委賴品妤，名下僅擁有去年2月以163萬元購入的TOYOTA休旅車及存款17萬餘元。賴曾說明，用於跑選區的新車是以立委選票補助款購入。

▼賴品妤名下僅擁有去年2月以163萬元購入的TOYOTA休旅車及存款17萬餘元。



此外，國民黨立委陳以信無不動產、存款也因未達1百萬元申報標準而空白，僅申報車齡7年的VOLVO、福斯轎車各1輛；時代力量立委邱顯智也無不動產，存款僅1百萬元，另有50萬元有價證券及車齡8年的賓士、車齡9年的TOYOTA汽車各1輛，都是國會中相對較不富有的立委。

有最赤貧當然就有最衰立委，投資股票誤踩到地雷股，例如邱顯智妻子黃琬婷名下擁有淘帝-KY股票744股、金麗-KY股票1,473股，數量雖不多，但淘帝-KY本月7日慘遭證交所下市，金麗-KY股價剩8塊多，均慘不忍睹。

▼時力立委邱顯智的妻子名下持有淘帝、金麗2檔KY股，慘遭套牢。

吳怡玎則因去年8月康友-KY暫停交易前出脫3百多張股票，讓自己和父親吳光訓都捲入康友炒股案，目前仍被檢調調查。

▼張育美（右）存款有2,783萬餘元，排名第3；高嘉瑜（左）則擁有21張台積電股票。



更多鏡週刊報導

【新立委身價比拚4】SOGO案涉貪3立委財產變化大 他存款竟只剩11萬

【新立委身價比拚】逢低狂買護國神山 港湖女神變股神

【新立委身價比拚1】「桃園賈靜雯」戶頭現金6千萬 新竹藍委地產稱霸