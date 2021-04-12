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白宮慘遭網友「亂入」！假冒記者4度提問　還拿到多名官員財報

▲▼白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮近日驚傳遭不明人士闖入。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國近日驚傳白宮遭不明人士「亂入」，一名自稱為蒙塔古（Kacey Montagu）的網友，自去年底開始假冒白宮記者，並成功4度向白宮發言人莎奇（Jen Psaki）提問，甚至還有不少記者和白宮官員追蹤他的推特帳號。

據Politico、《紐約郵報》等報導，蒙塔古自2020年12月起開始以白宮記者自居，謊稱自己在一個叫「白宮新聞」（White House News）的媒體工作，並開設了@WHPoolReport和@WHSchedule兩個推特帳號。

▲▼白宮發言人莎琪（Jen Psaki）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙塔古不僅成功4度向白宮發言人莎琪提問，更曾要求對方和蘇利文公開個人財務報表。（圖／達志影像／美聯社）

此後，他便以此身份，前往白宮的新聞發布會，成功4度向白宮發言人莎奇（Jen Psaki）提問，還曾根據「資訊自由法」（Freedom of Information Act），要求莎奇及國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等官員公開個人財務報表。

此外，蒙塔古也冒充過白宮記者協會成員、英國《每日郵報》記者等身份，與白宮高階記者及多名白宮官員交流。近期由於疫情的影響，被獲准參加白宮例行記者會的記者人數比過去減少了許多，因此有些記者會委託同業幫忙在記者會上提問，蒙塔古也依樣畫葫蘆，請到其他媒體的記者替他在記者會上提問。

▲▼蒙塔古的推特帳號遭停用。（圖／翻攝自推特／　@WHPoolReport、@WHSchedule）

▲蒙塔古的推特帳號已遭停用。（圖／翻攝自推特／　@WHPoolReport、@WHSchedule）

一切都是如此順利，直到最近蒙塔古才被人踢爆，他所服務的「白宮新聞」媒體並不存在，而他也不是真正的記者。不過蒙塔古編造的背景幾乎可以以假亂真，以至於他所開設的推特帳號，成功地騙到了一些真正的記者與白宮官員追蹤。

這些官員包括了第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）的發言人拉羅沙（Michael LaRosa）和副總統賀錦麗的高階顧問兼發言人桑德斯（Symone Sanders）。目前蒙塔古的兩個帳號皆已被推特停用。

消息曝光後，蒙塔古表示，自己之所以假扮成記者是因為他非常喜歡新聞工作，但白宮新聞團隊現在的表現實在太糟糕了，因此「為了確保資訊透明，我決定假扮記者，直接向白宮提問自己和朋友想知道的問題」。蒙塔古的真實身分至今仍是個謎。

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