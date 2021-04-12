76行者無酬修復遺體卻被攻擊　律師曝艱困狀況

▲76行者無酬修復遺體卻被攻擊。（圖／翻攝自Facebook／陳孟秀，下同）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號出軌事事發至今，遺體修復團隊「76行者」持續守在花蓮殯儀館，無酬協助修復遺體，目前修復至少36具，未料有民眾想捐款給修復師，卻讓團隊被網友攻擊「不是說零酬勞嗎」？對此，時代力量決策委員、律師陳孟秀也告訴大家遺體修復師的艱困狀況。

陳孟秀表示，日子一天天過去，大家漸漸回到日常軌道，但76行者遺體美容修復團隊還在花蓮殯儀館持續為罹難者進行大體修復，10天了，沒有休息，沒有回過家，沒有跟自己的家人在一起，更沒有假日，特別是修復工作的後期，進入最艱困的部分，因為愈晚發現的罹難者遺體愈是不完整，修復起來很艱困。

陳孟秀指出，修復師連日工作、睡眠不足，身體四肢嚴重水腫，固定姿勢而導致肩頸肌肉疼痛，也有頭痛感冒，加上修復過程，札到針或被骨頭刺傷，吃飯都很克難，靈堂附近各小小角落都是大家吃飯休息的地方，空的冰櫃是大家擺放餐點的桌子。

陳孟秀提到，沒有人喊累、沒有人要回家休息，一樣24小時排班，76行者修復支離破碎軀體，透過雙手縫合原本面貌，縫合家屬破碎的心，縫起這個社會的痛。

面對網友攻擊，76行者發言人王薇君忍不住落淚，她說，修復師團隊確實沒有收酬勞，大家能不能不要再攻擊已經又病又累的修復師夥伴們。