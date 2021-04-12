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搭火車驚見登山團體「車廂當作曬衣場」...網傻眼：照片有味道！

▲▼有網友搭乘火車時，竟見登山團體將車廂當「曬衣場」，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團／「爆怨2公社」）

▲網友貼出照片，指登山團體將車廂當「曬衣場」讓他相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團／「爆怨2公社」）

記者閔文昱／綜合報導

搭乘大眾運輸工具最怕遇到沒公德心的人！就有一名男網友表示，指他搭乘台鐵區間車時，疑似遇到某登山團體的成員，將車廂當成了自家的「曬衣場」，把潮濕的雨衣晾曬在博愛座、吊桿、扶手，讓他相當傻眼。照片曝光後也讓不少網友怒批「太沒水準了」，直呼「是不是臭臭的？好像都聞到味道了」。

一名網友昨（11）日在臉書社團「爆怨2公社」貼出三張照片，指他在搭乘台鐵的火車時，竟遇到疑似是登山團體的登山客，將身上的雨衣直接晾在把手上的吊桿以及座位上，整個車廂儼然成為他們的「曬衣場」，讓原PO驚呼「這是哪個登山團體啊？整個車廂都是你們曬衣場，一上車整個傻眼。」

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▲▼有網友搭乘火車時，竟見登山團體將車廂當「曬衣場」，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團／「爆怨2公社」）

▲疑似登山團體的民眾將雨衣曬在博愛座位上。（圖／翻攝自臉書社團／「爆怨2公社」）

照片曝光後，許多網友都對照片中不顧他人感受的登山客感到相當不滿，紛紛留言「跟列車長講吧！丟爬山人的臉！」、「台灣人的素質怎麼每況愈下⋯越來越低落呢」、「好扯」、「那個車廂味道應該很重」、「味道撲鼻」、「需要晾乾代表有水，有水的狀況下滴在火車車廂內導致其他人滑倒誰負責？」、「真的臉皮超厚」、「是不是臭臭的好像都聞到味道了」。

▲▼有網友搭乘火車時，竟見登山團體將車廂當「曬衣場」，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團／「爆怨2公社」）

▲缺乏公德心的行徑讓網友怒批「照片有味道」。（圖／翻攝自臉書社團／「爆怨2公社」）

也有網友分享遇過類似經歷，表示「之前在苗栗區間車遇過一次，原本這節只坐了3個人，然後一群人上車就開始喧嘩又掛裝備，分配買到的特產、拆包裝，不要的垃圾都丟地板上，還有菜渣，我沒說什麼就拿手機開始錄影,對著每個人的臉錄影，然後他們就自動自發的收拾了。」讓其他網友不禁佩服「很不錯的處理方式」。

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