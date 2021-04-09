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社會 社會焦點 保障人權

搶黃燈遇闖紅燈！雲林21歲騎士遭曳引車撞飛10米　傷重轉院治療

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉4月7日上午7時許，一名21歲簡姓男子上班途中行經工業路口遭闖紅燈的曳引車撞上，當場遭受撞擊噴飛致顱內出血重傷，經送麥寮長庚醫院搶救後轉嘉義長庚醫院治療；警方接獲報案後，到場立即依規定測繪處理，肇事責任由警方調查釐清中。

▲簡男騎機車於575巷行至工業路路口時未減速而搶黃燈，號誌才轉為紅燈即被劉姓駕駛的曳引車從側面撞上，機車卡隨即在曳引車頭下。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲簡男騎機車於575巷行至工業路路口時未減速而搶黃燈，號誌才轉為紅燈即被劉姓駕駛的曳引車從側面撞上，機車卡隨即在曳引車頭下推行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局指出，4月7日早上7時6分左右，警方接獲110報案稱工業路與工業路575巷口處有交通事故，經警方前往處理發現為一部行駛於工業路上、由46歲劉姓男子駕駛的營業曳引車，涉嫌違反號誌管制規定，於575巷口交叉撞上21歲簡姓機車騎士，造成機車連人當場噴飛，經送麥寮長庚醫院後轉嘉義長庚醫院治療目前於加護病房觀察。

警方調閱路口監視器發現，簡男騎機車上班途中於575巷騎乘行至工業路路口時未減速搶黃燈，號誌才轉為紅燈即被46歲劉姓男子所駕駛的曳引車從側面撞上，機車隨即卡在曳引車頭下滑行，簡姓騎士則當場噴飛10公尺，倒臥工業路慢車道上。

台西警分局第五組組長李慶輝表示，十字路口的紅綠燈轉換，至少會有1、2秒的緩衝，所以劉姓駕駛當時明顯是闖紅燈通過十字路口，其疑似預測抵達十字路口時會轉為綠燈，放慢車速滑行，但沒想到通過路口時會遇到機車搶黃燈快速衝出，重力加速度無法立即煞停，遂直接撞上機車，劉男的酒測值０。目前簡男仍住加護病房，等情況穩定好轉，警方才能進行偵訊。

臺西警分局長張文峰表示，六輕工業區上下班車潮眾多，流量極大，民眾行駛該路段時，應更謹慎小心，提高注意力，並確實遵守交通規則，以維交安，另建議民眾上下班可將出門時間提前，除考量本身交通安全外也可避開上下班車潮，另警方會將六輕工業區週遭及其上下班時段列入執法重點，加強執法，以維用路人安全。

▲簡男騎機車於575巷行至工業路路口時未減速而搶黃燈，號誌才轉為紅燈即被劉姓駕駛的曳引車從側面撞上，機車卡隨即在曳引車頭下。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲簡男機車遭撞擊卡在曳引車頭下，車身外殼破碎，簡姓騎士則當場噴飛10公尺，倒臥工業路慢車道上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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