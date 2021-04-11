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染新冠竟「喪失記憶」！人妻陷昏迷10天醒來…不記得生過小孩

孕婦生產示意圖（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲ 瓊斯醒來後完全不記得剛出生的兒子。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）至今在英國造成436萬人染疫，奪走12萬條性命。北威爾斯一名女子不久前產下男嬰，生產2天後突然染上新冠肺炎，陷入昏迷狀態長達10天，在鬼門關前走了一回，好不容易恢復意識，竟完全不記得自己才剛生下孩子。

《鏡報》7日報導，現年35歲的瓊斯（Charlene Jones）在2020年初懷孕，和36歲的丈夫愛德華茲（Daniel Edwards）都相當開心，但她懷孕風險偏高，經常進出醫院，11月出現早產可能，因此接受類固醇注射，意外發現她的新冠檢測結果呈現陽性，不久後檢測出陰性，院方判斷她已經痊癒。

瓊斯在去年12月23日剖腹產，誕下兒子哈里（Harri）。這對夫妻非常快樂，瓊斯也很享受為人母的感覺，沒想到短短48小時後，她便因新冠肺炎住進加護病房。醫生一度告訴家屬，瓊斯可能撐不下去。且在她昏迷期間，愛德華茲也染疫住院。

待瓊斯恢復意識時，已經是2021年的1月5日。她回憶道，「我不知道自己在哪裡、發生了什麼事。一切都感覺很不真實，我完全忘記和兒子共度的2天時光」，不記得他的名字和體重。當護士提起她剛生下兒子時，瓊斯還懷疑對方在開玩笑。她剛醒來時無法走路和說話，但為了剛出生的哈里和家中4名子女，她努力讓自己早日康復。剛出生的哈里約一週後也因新冠肺炎送醫，所幸症狀輕微。

"I couldn’t remember my baby’s name or what weight he was. I actually asked the nurses if they were joking."

The Mirror 發佈於 2021年4月7日 星期三

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