才證實AZ疫苗引發血栓！南韓宣布恢復AZ疫苗接種...30歲以下除外

▲南韓決定12日起恢復施打AZ疫苗，圖為總統文在寅接種AZ疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

先前歐洲藥品管理局（EMA）在聲明中首次證實，阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗的確有引發血栓等副作用的風險，多數案例發生在60歲以下婦女，也讓英國政府建議30歲以下民眾接種輝瑞、莫德納廠牌的疫苗。對此，原本南韓防疫當局於8日決定第二季疫苗接種計畫中暫時延緩特殊教育學校教職員、幼稚園等各級學校校護的AZ疫苗施打，今（11）日下午又宣布恢復施打。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠預防接種推進團於11日例行記者會表示，因應目前疫情尚未穩定，隨著第二季的疫苗施打計畫展開，將從明（12）日起恢復AZ疫苗之接種，對象包括未滿60歲的特殊教育學校職員、各級校園校護、高染疫風險場所的職員，至於未滿30歲的民眾則從AZ疫苗施打計畫對象中排除。

南韓防疫當局表示，經過諮詢專家意見、並分析國內接種AZ疫苗後出現血栓的特殊案例後，認為持續向民眾施打AZ疫苗，才能在現今有效減緩病死人數增加與染疫規模擴大。而當局還補充，目前南韓國內並未發現腦靜脈竇血栓（CVST）、內臟靜脈血栓（SVT）等案例。

另外，雖然南韓國內至目前為止發現3起接種疫苗後出現血栓的案例，但經檢驗後已排除2起與疫苗有關的可能性，另外1起雖被證實與疫苗的關聯性，但因該患者並未出現血小板減少與出血的副作用，因此不符合EMA在疫苗血栓案中的定義。

而幼稚園、國小、空服員中相對來說包含較多年輕女性，這使得南韓政府不得不考慮更改疫苗接種計畫，安排其接種其他廠牌的疫苗。南韓防疫當局表示，若接種第1劑AZ疫苗後未出現血栓等副作用，則不論年齡，一律安排接種AZ疫苗第2劑的時程。

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