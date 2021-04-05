女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」

▲ 首爾警察廳5日公開金泰賢照片。（圖／首爾警察廳）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓首爾3月發生一起驚悚案件，一名男子闖入蘆原區一棟公寓殺害前女友及其母親、妹妹，被稱為「蘆原區3母女殺人事件」，受到社會高度關注。最新案情指出，男子犯案後停留屋內，伴屍長達3天，期間還正常進食、喝酒。考量他犯行重大，首爾警察廳5日公開其個人資料及照片。

綜合韓媒報導，該名男嫌為現年25歲的金泰賢（音譯，김태현），透過線上遊戲認識25歲死者，交往一段時間後，女方要求分手。金泰賢長期跟蹤對方後，於上月23日下午5時30分左右找上她家中，謊稱來送包裹，闖入屋內後先殺害當時獨自在家的女子妹妹，再殺害5小時後返家的女子母親，1小時後又殺害前女友。

《朝鮮日報》4日報導，金泰賢從犯案到落網相隔3天，期間皆待在死者家中，就算屋內有3具屍體也不以為意，照常吃飯、喝死者家中存放的啤酒，且曾將手機恢復原廠設定，企圖湮滅證據。直到死者友人因遲遲聯絡不上對方報案，警方破門才驚見3具屍體，以及因自殘倒臥血泊中的金泰賢。他馬上被送醫接受手術，身體狀況好轉後於2日被捕，向警方坦承犯案，4日遭到羈押。

這起事件激起社會公憤，上月29日有民眾上青瓦台請願網站要求公開嫌犯個資及長相，截至5日下午已有25.3萬人同意。首爾警察廳稍早召開個資公開審議委員會，綜合專家意見，認為嫌犯殘忍罪行引起社會不安，民眾要求公開的聲浪高漲，且嫌犯明顯預謀犯案，警方也握有明確證據，因此決定公開其個資，未來將不允許金泰賢面對媒體時以任何方式遮住臉部，以保障國民知的權利，同時預防他再犯。

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