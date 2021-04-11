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床上「墊白布」處女測試…人妻沒過關！尪怒提離婚　還求償100萬

▲▼做愛,性侵,性行為。（圖／CFP）

▲女方被要求和男方在白布上進行性行為。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合外電報導

印度一對姊妹去年11月嫁給一對兄弟，家族聯姻原本是件喜事，但男方卻不太喜歡這對姊妹，因此在她們結婚第4天後，要求她們跟丈夫在一塊白布上進行性行為，以流血來判定女方是否為處女，結果其中一人沒有流血，就被男方以未通過處女測試為由，要求離婚並賠償100萬盧比。

根據《今日印度》報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）戈爾哈布爾（Kolhapur）一對姊妹去年11月嫁給另一對兄弟，這兩個家族都來自甘扎巴鄉社區（Kanjarbhat），原本應該是場喜事，但卻因為男生一開始就不喜歡這兩個女孩，所以決定依照該社區傳統，進行處女測試。

「處女測試」是甘扎巴鄉社區的古老傳統，夫妻新婚當天，必須在親友的注目之下在房中進行性行為，同時必須在床上墊一塊白布，結束後男方會將沾有血跡的白布拿到屋外作為證明，整個婚禮才算結束。

結果姊妹倆其中一人「未通過」處女測試，所以男方就以此為由，認為女方早就跟其他人發生過性關係，將姊妹送回娘家並要求離婚，還要女方支付100萬盧比（約台幣38萬元）的賠償，在這期間還毆打了姊妹倆。

今年2月女方家人試圖安撫男方家人，結果對方不領情，還在當地村務委員會的面前，宣布這兩對夫妻都以離婚。最後這對姊妹要求警方以強制性交罪起訴丈夫，目前警方已經對包含丈夫與男方家人在內的8人進行了立案調查。

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