婚禮與「無陰莖男」共舞…他竟慘被合力閹割！　倒臥血泊姊怒報警

▲印度一名男子與2名沒有生殖器的男子共舞後竟慘遭閹割。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度北方邦24歲男子菲拉薩特（Firasat）在婚禮上與2名沒有生殖器的男子共舞後，竟慘遭他們合力「閹割」。受害者的姊姊得悉後，憤而報警，勢要為弟弟討回公道。

綜合《印度時報》和Times Now電視台報導，菲拉薩特在4月7日與兩個名為拉吉（Rajji）和古迪（Guddi）的「去勢男子」在婚禮上跳舞後，3人一同離開現場，此後菲拉薩特便失去了踪影。

A 24-year-old man’s penis was allegedly chopped off by two eunuchs in #UttarPradesh. The victim’s sister registered a complaint at Delhi Gate police station.https://t.co/0uweNlsz9v — Mirror Now (@MirrorNow) April 11, 2021

隔天，路人在街邊見到渾身是血、明顯受了重傷的菲拉薩特，連忙將其送院治療。他事後告訴姊姊秋荻（Choti），拉吉和古迪割掉了他的生殖器，氣得姊姊立刻報警，勢要為弟弟討回公道。

當地警方在接受《印度時報》採訪時表示，他們已根據印度刑法（IPC）第326條「使用危險武器或手段造成嚴重傷害」對此案進行調查。警方尚未逮捕任何人，但已對數名嫌犯進行審訊。

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