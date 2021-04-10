說好就是睡覺...27歲男友忍不住「強上破處」　她淚控性侵提告

▲說好各睡各，結果男友強上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一27歲孫姓男子和小女友交往了一段時間，一直沒有發生關係。去年，雙方在一次爭執後，女友看到孫男不開心，就服軟說可以睡在一塊「但各睡各的不能有什麼行為」。他同意後，卻把持不住開始動手動腳，期間還拿衣服摀住嘴不讓其呼救，之後強行發生關係，導致女友處女膜破裂，後被女友告上法庭。

據《正觀新聞》報導，2021年4月8日，北京市昌平區人民法院日前審理了一則案件。

2020年7月3日凌晨，孫男在北京市昌平區某屋內，違背婦女意志，採用強行脫衣服、用衣物堵嘴等方式，強行與李女發生性關係，致使李女處女膜裂傷、會陰體裂傷，於2020年7月8日被警員逮捕。

法院通報，孫男1994年2月出生，吉林省長嶺縣人，與李女是男女朋友關係，之前沒有發生過性行為。2020年7月2日晚上10點多，兩人因為瑣事爭執了一會。李女怕男友不開心，說可以睡在一塊但各睡各的，不能有什麼行為。

當時孫男同意了，但上床後就開始動手動腳，不斷摸胸、親嘴，按住李女的手脫其衣服，並把自己的衣服也脫了，更把李女按在床上，拿衣服摀住嘴不讓她呼救，之後得逞。

事後，李女因為不想懷孕，決定先看病，就沒有立即報警。2020年7月5日22時許，她電話報警稱自己被性侵，7月8日自行來派出所反映情況。同日，警員將孫男逮捕。

北京市昌平區人民法院近日作出判決，被告人孫男犯強姦罪，判處有期徒刑5年。