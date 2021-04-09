印度村莊誕下「人面山羊」！　居民瘋膜拜：祖先重生

▲ 這頭小山羊被當地民眾膜拜，僅活了10分鐘。（圖／翻攝自YouTube／mahesh Chollangi）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度西部日前誕下一頭特別的山羊寶寶，照片被PO上網後馬上在當地社交媒體上瘋傳，因為牠竟有一張如人類般的臉孔，雖然耳朵與一般山羊無異，也有四隻腳，身體其他部位卻都和人類相似，被當地人視為祖先的重生。

印媒《Times Now》9日報導，這頭小山羊出生於古吉拉特邦一座河畔村莊的農民瓦沙瓦（Ajaybhai Vasava）家中，額頭、眼睛、嘴巴看起來與人類極其相似，就連長毛的部位也像人類長鬍子一樣，且沒有尾巴。

#WATCH | Baby goat born with a human face is being worshipped like God; pics and videos go #Viral!#goat pic.twitter.com/nGEgYEKjfE — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) April 9, 2021

這段短短15秒的「人面山羊」影片在網路上迅速走紅，只見擁有四條腿的小山羊躺在一塊布上，一旁則擺放一盤祭祀用品，不遠處則有另一頭山羊及一群民眾。這頭小山羊只活了10分鐘便斷氣，人們認為牠是祖先重生而成，在埋葬以前對牠膜拜。

事實上，美國佛羅里達州2月也發生類似事件，一名漁夫釣到一隻牙齒激似人類牙齒的魚，令他大吃一驚，但仔細觀察便可注意到，牠還有一排排像鯊魚般的牙齒。

The baby goat has four legs and ears like a goat, the rest part of its body looked like a human. 由 India.com 發佈於 2021年4月8日 星期四

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