酷航獲得世界航空健康安全評鑑　全球首家鑽石級認證LCC

▲酷航疫後新常態，登機報到前量測體溫。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航在由全球最大的國際航空公司協會之一的航空乘客體驗協會（APEX）和航空策略公司 SimpliFlying 推出的健康安全評鑑中榮獲鑽石級認證，成為全球第一家榮獲最高認證的低成本航空公司（LCC）。

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▲定期洗手間清潔。（圖／酷航提供）

此評鑑針對酷航為應對新型冠狀病毒肺炎Covid-19採取的健康安全措施，依乘客旅程中的10個階段中羅列了58點檢查清單，包括登機和其他出發前流程、飛行中以及飛行後採取的防疫措施等進行評鑑。

只有達到醫療級健康與安全標準，並至少比黃金級認證高出200分的航空公司才能獲得鑽石級認證資格。這些標準皆立基於獨立驗證、有效和認證過的航空公司健康安全措施。

▲定期機艙清潔。（圖／酷航提供）

酷航執行長查貝爾 · 威爾森（Campbell Wilson）表示，酷航致力於為乘客提供最高的旅遊信心。自新冠肺炎Covid-19爆發以來，我們改善了整個乘客旅程中的流程並實施了防疫措施，包括加強清潔和保持社交距離，部署了非接觸式的登機方式和機上訂購，以及試用數位化出發前檢測驗證工具等措施。

酷航表示，很榮幸成為世界上第一個獲得鑽石級認證的低成本航空公司，並很感動我們為維護乘客和員工的健康與安全所作的努力已獲得肯定。

APEX 執行長喬 · 利德（Joe Leader）博士表示，酷航在健康安全方面做了許多領先的安排，包括在整個乘客旅程中做出的社交距離區隔，且預先提供防疫包，都證明了酷航在乘客安全上採行了最嚴格的標準，且以乘客為尊地採取了眾多措施，因而我們很榮幸能將鑽石級認證頒予酷航。

▲ScootHub 線上預訂餐食。（圖／酷航提供）

SimpliFlying 執行長（Shashank Nigam）表示，酷航已成為世界上第一個通過鑽石級認證的低成本航空公司，從而提高了低成本航空公司的健康和安全標準。諸如為所有前線工作人員接種疫苗、透過乘客的個人電子裝置使機上服務調整成為非接觸式服務，以及建立24 小時全年無休的新冠肺炎 Covid-19 風險評估框架，使該航空公司在其他企業中脫穎而出。

▲自助行李托運維持社交距離。（圖／酷航提供）

在國際航空公司安全和產品評論網站 Airline Ratings 的航空公司安全評鑑中，酷航在安全性和新冠肺炎 Covid-19 應變性方面也獲得了七星的滿分。此安全評鑑系統評估了諸如航空公司的傷亡和事件記錄、航空管理機構和領導協會的審核，以及航空公司是否符合國際新冠肺炎Covid-19標準等項目。

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