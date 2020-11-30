酷航12月起台灣增班飛日韓、新加坡　全新機上服務平台也上線

▲酷航12月起台北飛往日本東京、韓國首爾以及新加坡航班都增班。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

隨著新加坡和全球主要的航空樞紐，以謹慎的方式重新開放國際航空旅行，酷航正積極的規劃營運增班。酷航台灣將於2020年12月14日起增班，包含台北-新加坡、台北-日本東京以及台北-韓國首爾等航線共增10班，由目前每周4班增至每周14班。

酷航指出，12月14日起，台北-新加坡航線由目前每周2班，增加至每周7班（每日飛航）；台北-日本東京航線由目前每周1班，增加至每周4班；台北-韓國首爾航線由目前每周1班，增加至每周3班。酷航台灣這次共增加10班，航班由目前每周4班，增至每周14班，皆以波音B787-9夢幻客機執飛。

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▲酷航台灣這次共增加10班，航班由目前每周4班，增至每周14班，皆以波音B787-9夢幻客機執飛。（圖／酷航提供）

另為了滿足後COVID疫情時代旅客的期望，酷航將於12月推出一個全新的機上服務平台ScootHub，作為滿足旅客所有機上需求的一站式服務。旅客可於機上透過自己的行動裝置輕鬆瀏覽ScootHub，將成為亞太地區同類產品中，首個提供多樣化功能的服務平台。

機上服務平台ScootHub將從2020年12月開始分階段推出。酷航的旅客將能夠透過自己的行動裝置，於機上便捷的訂購食品和飲料，購買KrisShop免稅商品，玩遊戲及瀏覽繽紛的航點資訊等內容。藉此，原本實體的機上型錄與雜誌，將完全轉換成為數位化的內容 ; 減少了旅客與空服人員之間的接觸，使旅客對機上的健康和安全更無後顧之憂。

減少的實體接觸，也使酷航得以恢復原暫停之機上購買餐飲及免稅商品服務。從2021年4月開始，在ScootHub的第二階段推出後，旅客將能在飛行中，預訂旅遊目的地景點活動。也能同步連結其集團Krisflyer會員資格，以便旅客透過KrisShop購買商品或藉由Pelago（新航集團提供的新平台）購買活動與目的地服務時，賺取或兌換里程。

▲酷航執行長查貝爾威爾森於機上與同仁合照。（圖／酷航提供）

酷航執行長查貝爾．威爾森先生表示，現今健康和安全已成為旅客最注重的項目，而監管機關的要求已經改變了機上服務模式。ScootHub使我們能夠以安全、低接觸的方式，恢復有價值的服務，改善客戶體驗，並透過減少使用紙製品來永續改善環境。在機上服務平台的投資，是酷航內外部全面數位計劃的一部分。

另還包括以健康為主的舉措，例如：非接觸式機場報到和自助行李託運設施，增強線上和行動裝置報到功能，以符合旅遊即時資訊之需求。

▲酷航機上服務平台ScootHub將從2020年12月開始分階段推出，旅客將能夠透過自己的行動裝置，訂購食品和飲料、購買免稅商品等。（圖／酷航提供）

旅客可以使用個人行動裝置，掃描椅背上的QR Code來連結ScootHub，也可以透過行動裝置連接到ScootHub網路。成功連接後，將可以使用功能包括：一、機上餐飲（Scoot Café），透過裝置下訂單後，食物將於20分鐘內提供給座位上旅客；二、免稅購物（Scootalogue），旅客可在座位上隨時選購免稅品。完成信用卡付款後，空服員會將所購買商品，交付給座位上之旅客。2021年6月底前，亦能連結KrisShop.com的所有商品和交付選項。

三、全新的數位機上雜誌（What's On），除豐富的旅行與生活風格內容外，於2021年4月起，可在機上購買目的地活動體驗；四、飛行路線與景點地圖（Map），旅客可透過此功能查看航班飛行進度。並於2021年底前，旅遊及飯店品牌也能加入，提供相關即時資訊於地圖系統中，供旅客查閱；五、旅客調查（Poll），酷航能藉此即時取得機上旅客對於服務反饋。參與填答的旅客，酷航也將會提供免費的飲料或點心做為獎勵。

六、機上服務（Inflight Services），搭乘B787機型可加購使用座位插座功能，機上升等服務目前暫停，將於後續恢復；七、機上電玩遊戲（Games），如填色遊戲、拼圖和腦筋急轉彎等各式遊戲。

酷航預計系統化原有的機上服務內容於數位平台後，每年將減少156噸紙張消耗（相當於2,000多棵樹），節省相當於13噸以上的燃油和41噸以上的碳排放量（依據2019年資料）。

▲新航集團整體預計於2021年1月底時，將恢復至疫情之前約19%之運力。（圖／酷航提供）

另鑑於世界有更多國家採取重新開放邊境措施，及對航空貨運的持續強勁需求，而可用貨運空間仍比疫情之前有所限制。因此，新航集團已對其航網進行了整體檢視，於疫情中將以最適合之機隊運力與客貨運需求相匹配，此次增班即為因應此計畫。

除了台灣以外，包含酷航新加坡-檳城與新加坡-泗水航線，皆由現行每周1班增加至每日1班；酷航新加坡-墨爾本航線從12月1日起每周1班增加到每日1班；酷航從12月7日期起亦恢復每日1班營運新加坡-曼谷航線及每日1班營運新加坡-胡志明市航線；酷航維持其在香港、怡保、古晉、廣州、南京及天津現有營運，並暫時中止飛往克拉克、高雄和大阪的航班服務；酷航吉隆坡、馬尼拉及伯斯航點暫停，將由新航與勝安以綿密之航班營運。新航集團整體預計於2021年1月底時，將恢復至疫情之前約19%之運力。

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