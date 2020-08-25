突收「飛廣州訂票通知」旅客嚇歪：沒訂機票啊　酷航認出包道歉了

▲今日不少民眾收到酷航發出的訂票通知信，擔心個資外洩問題。（圖／網友提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，旅客無法出國，但今（24）日有不少民眾卻突然收到酷航的通知信，表示他們有預定新加坡-廣州的機票，引發恐慌。對此，酷航表示，為此事件感到十分抱歉，將以最快的速度調查此原因並更正錯誤。經調查，目前已確認無數據或個人資料外洩之疑慮。

今日不少網友反應，突然收到來自酷航的郵件，表示他們有預訂了新加坡-廣州機票，信中提醒旅客要記得去做篩檢和配合隔離政策等，網址點進去也會出現相關網站。

請繼續往下閱讀...

▲酷航出包！突發出大量訂票通知信給旅客。（圖／網友提供）

有網友本來以為是酷航寄錯信，但信上確實又是他們護照上的名字，且上面的訂位編號，與兩年前曾訂購的機票訂位編號一樣，引發收到信件的民眾恐慌，擔心是不是酷航被駭，會有個資安全、或是會有出境紀錄之類的狀況。

▲網友指出，酷航發出的訂票通知信上面的訂位編號，與兩年前曾訂購的機票訂位編號一樣。（圖／網友提供）

酷航對此表示，接獲通並經過查詢，了解有旅客未購此航班並收到關於航班的資訊。此信件原訂寄送至預訂TR100 班機於 2020年8月30日 05:15 新加坡至廣州之航班，通知該航班最新旅遊飛行相關事宜。

酷航表示，為此事件感到十分抱歉，將以最快的速度調查此原因並更正錯誤。經酷航調查，目前已確認無數據或個人資料外洩之疑慮。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來