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酷航8/16起復飛「台北-首爾」每周2班　最新免費改票期限出爐

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▲▼酷航787夢幻客機,酷航,波音787,酷航客機。（圖／酷航提供）

▲酷航8/17起復飛台北-首爾，也同步增加台北-新加坡航班。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航今（29）日宣布，將於8月16日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次。此外，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費改期政策延長至2020年9月30日。

酷航表示，8/16起每周將有各2班往返台北-首爾、台北-新加坡。為了讓乘客安心計劃旅行，酷航將一次免費改期政策延長至2020年9月30日，所有通過酷航官網、手機 APP 或微信預訂的新旅程將適用於此政策。

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▲▼酷航8月中復飛台北-首爾，新加坡也增班。（圖／酷航提供）

▲酷航8月中復飛台北-首爾航班時刻表。（圖／酷航提供）

▲▼酷航8月中復飛台北-首爾，新加坡也增班。（圖／酷航提供）

▲酷航8月增班台北-新加坡航班時刻表。（圖／酷航提供）

旅客和機組人員的安全是酷航的首要之務。酷航表示，自疫情蔓延以來，酷航都以謹慎、嚴格的防疫措施，確保旅客及機組人員的健康安全，並且提供安心訂位方案，為旅客的行程變動保留彈性。

為了給乘客一趟安心的飛行體驗，酷航採取登機前體溫量測、請乘客全程配戴口罩、保持安全社交距離、並每小時至少清潔及消毒化妝間 3 次等多項措施。

為了減少接觸，以確保乘客及機組人員的健康安全，酷航鼓勵乘客使用線上報到並預先提交健康聲明，並暫停販售餐食以及機上免稅商品、移除椅背刊物。機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。

▲▼酷航787夢幻客機,酷航,波音787,酷航客機。（圖／酷航提供）

▲配合防疫政策，酷航採取登機前體溫量測、請乘客全程配戴口罩、保持安全社交距離。（圖／酷航提供）

自2020年8月1日起之航班，旅客可購買 ScootPlus 豪華經濟艙，但因配合防疫政策，原有ScootPlus 豪華經濟艙服務內容將有所更動。

主要變動為將不提供15公斤隨身行李，取而代之的是新的3公斤隨身行李限額，剩下的行李限額（不超過12公斤）可以免費托運；餐點和飲料將無法線上或在機上購買，而是以座位上預先放置了點心包之方式替代；不提供專屬報到櫃台及優先登機，亦不提供座位選位服務。

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