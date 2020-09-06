酷航9/9起復飛台北-東京每周一班　最新免費改票期限出爐

▲酷航自9月9日起，東京直飛航班復飛。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航逐步安排復飛計畫，目前台灣出發可直飛新加坡、首爾，自9月9日起，東京直飛航班復飛，酷航乘客的直飛航班選擇增加為「台北-東京每周1班」、「台北-首爾每周1班」以及「台北-新加坡每周2班」。

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▲酷航復飛台北-東京航班，每周一班往返。（圖／酷航提供）

繼復飛首爾、新加坡之後，酷航9月9日起也將復飛台北-東京航班，每周一班往返。為了讓乘客安心計劃旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費改期政策延長至2020 年11月30日。所有通過酷航官網、手機 APP 或微信預訂的新旅程將適用於此政策。

目前酷航採取登機前體溫量測、請乘客全程配戴口罩、保持安全社交距離、並每小時至少清潔及消毒化妝間3次等多項措施。為了減少接觸，以確保乘客及機組人員的健康安全，酷航鼓勵乘客使用線上報到並預先提交健康聲明，並暫停販售機上免稅商品、移除椅背刊物。

機上餐食自2020年9月1日起，已開放部分選項讓乘客在官網預訂。機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。

▲受到疫情影響，酷航更動原有航班服務內容。（圖／酷航提供）

酷航ScootPlus豪華經濟艙配合防疫政策，更動原有服務內容，目前不提供15公斤隨身行李，取而代之的是新的3公斤隨身行李限額，剩下的行李限額（不超過12公斤）乘客可以選擇免費託運；而機上餐食同樣自2020年9月1日起，開放部分選項讓乘客在官網預訂；此外，酷航不提供專屬報到櫃台及優先登機，亦不提供座位選位服務。

酷航台灣直飛航點除有東京、首爾、新加坡外，乘客亦可搭乘酷航經新加坡轉機，後段搭乘新航集團新加坡航空、勝安航空、酷航飛往全球數個目的地，包括澳洲、紐西蘭、東南亞（越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國）、歐洲（丹麥、法國、德國、義大利、西班牙、瑞士、荷蘭、英國、土耳其）等，復飛航點仍在陸續增加中，乘客可於酷航官網取得最新於新加坡轉機資訊。

▲▼酷航A320客機改裝為貨機。（圖／酷航提供）

此外，酷航不斷開發使用飛機的創新方式，例如將客機轉型為貨機，同時亦可協助維持全球供應鏈達到最高使用效率。過去酷航將部分貨物放在乘客座位上以增加貨運輸量，現在酷航更移除 A320型（9V-TAZ）客機所有乘客座位，改裝為貨機，成功增加載貨量達20噸。

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