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上海交通大學慶祝125週年校慶　號召全球校友「雲回家」

▲▼上海交通大學慶祝125週年校慶。（圖／記者趙禕攝）

▲上海交通大學慶祝125週年校慶。（圖／記者趙禕攝，下同）

中國近代最早的公辦高等學府，曾經培養出蔡元培、黃炎培、李叔同、錢學森等眾多學者、教育家、藝術家、科學家的上海交通大學，今年迎來125週年校慶。


 

在防範疫情還不能鬆懈的時刻，上海交大透過線上直播的方式號召全球校友「雲回家」，透過網路一同分享母校校慶的喜悅。走過125年的風雨飄搖和鞎苦歲月，從交大畢業的學生在社會各個階層都成為重要的中堅力量；今年獲得「傑出校友終身成就獎」的黃旭華和顧誦芬也透過網路為母校獻上祝福。


▲▼上海交通大學慶祝125週年校慶。（圖／記者趙禕攝）

隨著時空的推移，創建在上海的交通大學也走出上海開枝散葉，分別成為北京交通大學、西安交通大學、位在成都的西南交通大學和台灣陽明交通大學；在今年125週年校慶活動中重新開放的上海交大包玉剛圖書館，特別由上海交大和台灣交大合作在包玉剛圖書館四層設計建造了五所書屋，分別代表「五所交大」， 溯源「五校同根」的歷史淵源和深厚情誼，同時在每個書屋內擺放對應學校的經典學術著作或知名學者著作供讀者閱覽。


▲▼上海交通大學慶祝125週年校慶。（圖／記者趙禕攝）

上海交通大學在大陸改革開放之後，積極推動兩岸文化及學術交流也卓有成效；長期以來，上海交通大學與十餘所台灣高校建立了深厚的友誼與良好的合作關係，開展多種形式的交流與合作，包括海外台灣學生「科技之旅」冬令營、中華文化研習營、「海峽盃」兩岸青年創新創業周、名師講堂暑期研修班、台灣學生「上海文創之旅」夏令營等。2019年開始還舉辦面向台灣高中生的「聚交ㆍ科技——台灣數理資優生大學體驗周」活動；也有許多台灣學生進入交大學習或進行更高層次的研究。

上海交通大學與台灣東森集團還曾在上海市台辦的指導與支持下，製播為期一年共52集的「上海大觀園」節目，向海外華人全方位介紹上海的方方面面；雙方還曾共同設立「上海交通大學ㆍ東森兩岸四地傳播與社會發展研究中心」，舉辦多場論壇及講座讓兩岸學子互相有了更多的了解。


▲▼上海交通大學慶祝125週年校慶。（圖／記者趙禕攝）

在今天的校慶活動上，上海交大黨委書記楊振斌以「圖強、改革、人才」為題，期許全校師生「既不能因為有所成就而放鬆懈怠，更不能因為形勢複雜而慢步緩行；既要為取得的成績而自豪，對光明的未來充滿自信，又要務必保持謙虛謹慎、不驕不躁的作風，務必保持艱苦奮鬥、接續奮鬥、不懈奮鬥的幹勁。」
▲▼上海交通大學慶祝125週年校慶。（圖／記者趙禕攝）

联想集團董事長兼首席执行官，也是上海交大校友的楊元慶，今天在校慶活動上捐款人民幣1億元在學校建一座綠色水冷高性能計算中心，助力上海交大在計算機科學領域的第四波浪潮中勇立潮頭。
▲▼上海交通大學慶祝125週年校慶。（圖／記者趙禕攝）

上海交通大學校慶的前一天晚上，北京、上海、廣州三個中國大陸最大城市的地標性建築還同時點亮了祝福校慶的燈光。
▲▼上海交通大學慶祝125週年校慶。（圖／記者趙禕攝）

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