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社會 社會焦點 保障人權

17年車開一半「遭火吞噬」　駕駛乘客急奔逃保命

▲整輛小客車遭大火吞噬，瞬間陷入一片火海。 （圖／民眾提供）

▲整輛小客車遭大火吞噬，瞬間陷入一片火海。 （圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣道153線東勢鄉往麥寮鄉方向今（10）日下午約4點半左右發生一起火燒車意外，路過民眾驚見整輛小客車遭大火吞噬，瞬間陷入一片火海，紛紛嚇壞躲避，所幸火燒車的駕駛及乘客即時下車逃出，起火原因由雲林縣消防局調查中。

雲林縣消防局東勢分隊指出，今日下午約4點半左右獲報一火燒車案件，發生在縣道153線東勢有才寮大排附近，行經民眾看到熊熊烈火很嚇人，警消及救護車趕抵現場搶救，到場驚見整輛車已陷入火海，隨即拉水線以水注滅火。

據了解，該輛遭火吞噬車輛車齡約17年，駕駛開車要返回麥寮，途中行經事故現場，先在車內聞到燒焦味，緊接著就看到引擎蓋竄出火舌，與副駕駛座女子趕緊開車門逃出，才一下子火勢隨即延燒到車內座椅，便陷入火海。警消到場後很快撲滅火勢，不過整輛車燒得焦黑剩骨架。

雲林縣消防局提醒，火燒車事件多數為車輛故障所引起，呼籲用路人要注意車輛保養，若開車途中聞到車內有異味、煙霧應立即停車熄火，儘速下車往逆向逃生。

▲整輛小客車遭大火吞噬，瞬間陷入一片火海。 （圖／民眾提供）

▲警消到場後很快撲滅火勢，不過整輛車燒得焦黑剩骨架，所幸駕駛及乘客即逃出。 （圖／民眾提供）
 


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