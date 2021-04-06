台灣不能陶醉抗疫成績！外媒點出內憂外患：中國軍事威脅緊跟在後

▲資深駐台記者表示，台灣雖在新冠抗疫取得成功，但卻面臨各種內憂外患。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣在面臨新冠肺炎（COVID-19）疫情，相較於各國感染者人數急遽飆升，不僅病歿人數控制在10名，還與帛琉開啟「旅遊泡泡」計畫，得以維持日常生活，亮眼的抗疫成績讓全球有目共睹。然而，有資深駐台記者警告，台灣當局應居安思危、不能因此自滿，因為除了乾旱、缺水以外，台灣經濟上高度仰賴中國市場，且中國的軍事威脅擺在眼前，軍武規模與兵力訓練明顯處於劣勢。

資深駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）在香港出生、成長於加勒比海島國，在東亞有10多年生活與工作經驗，還曾在中國官媒任職。他在美國學術期刊《Foreign Policy》撰寫文章「台灣自滿新冠抗疫成績讓人憂心」（Taiwan’s COVID-19 Success Is Worryingly Smug），分析近年台灣在防堵疫情成功後，同時所面臨的內憂外患。

他在文章一開頭時表示，相較於全球各國在因應新冠疫情時經濟衰退，台灣在去年的經濟成長率為2.98%、同時預計今年經濟成長將遠超過4%，儘管與中國僅隔著一道海峽，但卻成功防堵疫情擴散，至今僅有1100起確診病例、10人死亡，「台灣在抗疫上確實有理由感到自豪、甚至沾沾自喜，然而卻也掩蓋其他的重要關鍵議題，尤其台灣在地緣政治上岌岌可危。」

▲希爾頓．葉指出，台灣軍備武器處於劣勢、危機意識不足，在面臨中國威脅未做好準備。（圖／路透社）

希爾頓．葉警告，中國近年軍事動作頻頻，不僅大力擴編海軍，還派遣兩棲登陸艦艇、航空母艦環繞台海，甚至屢次派遣軍用機繞過海峽中線、侵擾台灣防空識別區，從近來的好戰舉動與各種言語警告來看，2名美軍高階將領分析，北京當局恐怕於6年內就會大舉派兵入侵、攻擊台灣。

他舉出，在面臨中國軍事領域上的步步進逼，台灣當局顯然沒有做好充分準備，因為在艦艇、軍機、潛艇，以及軍隊素質都處於極大劣勢，包括今年3月22日兩架F-5戰鬥機在飛行訓練時相撞，以及先前的各種戰機意外。

他分析，「雖然過去數年台灣在軍購案中與美國達成戰機、坦克、巡弋導彈、無人機等武器交易，但台灣政治人物與民眾仍希望在與中國發生衝突時，美國能挺身而出。然而，美國華府在面對台灣問題時所展現的語意不明的曖昧態度，都再再顯示台灣不能倚賴美國的援助保證。」

▲台灣軍事訓練役期僅為4個月，與南韓、新加坡的20個月相比嚴重不足。（圖／路透社）

他也舉出台灣全民軍事義務訓練的役期上僅為4個月，與南韓、新加坡的20個月相比顯然是太短了，根本不可能獲得充足訓練，且也嚴重缺乏備戰意識，與南韓、以色列等國形成鮮明對比，儘管台灣當局同意改革後備體系，但涉及人員僅為77萬後備軍力的3千人，且從2022年才開始。

他表示，從今年3月初爆發的「自由鳳梨」議題上來看，台灣在經濟上嚴重依賴對中國（包括香港）的出口，除了有高達95%的鳳梨出口至中國，中國在台灣農產品輸出上也是最大的市場，光是2019年就佔台灣貿易的30%。而除了農業以外，中國為台灣最大出口國、同時也是最大貿易夥伴，2020年占比超過43%，佔台灣總貿易額的34%。

他指出，台灣在地緣政治上面臨高度緊張，而全球正設法擺脫在半導體供應上對台灣的高度依賴，美國總統拜登曾於4月16日會晤日本首相菅義偉時討論，應避免在晶片供應上高度依賴台灣。

▲台灣面臨旱災，頭前溪露出大片河床，造成新竹科學園區水資源短缺。（圖／路透社）

另外，他也點出台灣正面臨水資源、電力、勞動力、人才資源與土地短缺，由於近來台灣經歷乾旱，沒有颱風、降雨減少，導致水資源的短缺，而這也在工業、科技產業上造成擔憂，因為工廠需要大量用水。

他在文章末段再次警告，雖然台灣在新冠抗疫上取得成功，然而在國防軍事、經濟領域上需要大刀闊斧的改革。

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