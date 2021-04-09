陸軍「驗收輪胎」圖利案！老闆女兒偽造證明還想串證…100萬交保

▲惠爾公司老闆女兒黃家宜涉嫌找人偽造文件欺騙國軍，事後還想勾串證人躲避刑責。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦陸軍後勤指揮部2016年間辦理「輻射式輪胎」採購弊案，3名承辦軍士官涉嫌放水讓多次遲交的業者過關，圖利業者1393萬元，專案人員上月諭令3名軍人各10萬元交保後，持續追查發現幕後藏鏡人，竟是廠商惠爾公司的老闆女兒黃家宜，涉嫌找人偽造商品檢驗文件，還企圖勾串證人，9日再度約談後諭令100萬元交保。

檢調查出，陸軍在2017年以4千多萬元預算，公開招標採購7600多條「輻射式輪胎」，但得標的惠爾公司早就已經知道自己來不及依約交胎，2次召開協調會，向陸軍爭取放寬交貨期限，後來又因為無法依約交出產地為泰國的輪胎，申請變更為越南製。

▲陸軍3名軍士官黃敬祐、林佳鋒、劉朝德因涉嫌圖利等罪嫌，先前已各10萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

但是之後惠爾的首批交貨卻接連2次驗收不合格，惠爾負責人黃秋長等人涉嫌偽造商品驗證登錄證書，而負責驗收的汽車基地勤務廠技術士劉朝德、汽基廠生管室管制士黃敬祐、陸勤部保修處零補科兵參官林佳鋒3人已經打電話確認過廠商的證書造假，卻在首批輪胎驗收時放水過關。

檢察官范孟珊3月初首度指揮調查局發動搜索約談後，依貪汙、詐欺等罪諭令3名軍人以及業者黃秋長、蔡愛珠等5人各10萬元交保，當時黃秋長的女兒黃家宜僅以證人身分遭約談，還辯稱對全案始末不知情，但檢調持續追查，發現廠商用來應付驗收的商品檢驗證明，根本就是黃女去找人偽造的，事後還企圖找勾串證人卸責，9日再次發動搜索約談後，諭令黃女100萬元交保候傳。

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