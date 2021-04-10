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社會 社會焦點 保障人權

陸軍中尉偽造「腦瘤診斷」3度騙假16天　連長探病找嘸人

▲▼軍人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中一名李姓軍人偽造診斷書請病假，台中地方法院審理後，判處李男有期徒刑1年2月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台中報導

台中一名李姓男子擔任陸軍志願役中尉排長，卻因個人家庭因素，為求免除請假期間之職役，多次在網路上下載長庚醫院診斷書、掛號書圖檔，再修圖變更姓名等年籍資料，向單位連長表示罹患腦瘤需住院請假，直到連長起疑到長庚醫院「探病」卻找不到人，才戳破李男的謊言。台中地方法院審理後，認為李男證據確鑿且坦承犯行，身為軍人，卻未能守法，破壞兵役的公平性，依意圖免除職役詐偽罪等，判處有期徒刑1年2個月。

台中一名李姓男子為陸軍志願役中尉排長，卻因為個人家庭因素，為求免除請假期間的職役，多次在網路上下載長庚醫院的診斷書與掛號單，透過修圖加工，製造不實的診斷證明書與掛號紀錄，向部隊連長請假，先後3度請病假「住院」16天。直到連長起疑，前往長庚醫院探視李男卻找不到人，才戳破李男的謊言。

法官審酌後認為，李男身為現役軍人，未能重法守紀，僅因個人家庭因素，偽造不實診斷證明書與掛號紀錄，向部隊長官申請病假，以免除請假期間的職役，嚴重破獲兵役的公平性，且危害軍隊戰力及國家安全，所為實不足取，但念其犯後坦承犯行，態度尚可，考量其智識程度與生活狀況，依海陸空軍刑法第37條第1項意圖免除職役詐偽罪，判處李男有期徒刑1年2月。

逆齡神霜超有感

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