158位高雄吉他新銳　赴屏東請益金曲歌手戴曉君

▲158位高雄吉他新銳，到屏東請益金曲歌手戴曉君 。（圖／蝸牛音樂提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

排灣族古謠、恆春民謠與客家古調魅力無窮，10日高雄知名音樂教育品牌「蝸牛音樂」率高雄7間高中民謠吉他社，到屏東滿州向金曲歌手戴曉君請益，並聆賞排灣族語音樂創作與土地的故事。

▲▼戴曉君演唱、合影。

蝸牛音樂創辦人蕭詠中指出，舉辦「蝸牛音樂X天籟計畫」已邁入第7年，每年均嚴選百餘高中傑出學子請益臺灣古謠、古調或民謠，前4年分別聆賞邵族竹筒打擊樂、布農族八部合聲、鄒族傳統歌舞與屏東泰武國小古謠傳唱，盼能讓都會小孩，領略臺灣音樂之美。

▲▼合照。

他說，戴曉君出身牡丹鄉石門村的排灣族創作歌手，是唱自己寫的歌的全創作者，用天籟般的音樂保存文化，用音樂找到一條回家的路，讓人動容與敬佩！

戴曉君強調，如果沒有年輕人回到部落探索文化與教育，我們會沒有未來、沒有自信、沒有力量。為鼓勵來自高雄的音樂青年，她分享自己與部落有音樂夢的年輕人們，成立「MAQATI音樂工作團隊」。

在戴曉君的引導下，全體新銳音樂人吟唱「為彼此歌唱」，感受排灣族音韻之美，更教導「出列舞」，強調「女力時代」來臨，期勉女同學們只要「認真作一件事」，性別就會抽離，因為，堅定就是一種氣概，堅定的人，就會有男子或女子氣概！

媒合這次音樂交流的策展人黃耀寬說，樂見高雄音樂青年前來屏東取經，屏東是天籟重鎮，先前泰武國小被譽為「歌開始的地方」，而戴曉君在部落深根十餘年，讓人感佩，同時，越在地越國際，在後疫情時代，原住民的音樂，將會代表台灣，發揮更多迷人的軟實力。

這次參與的有師大附中、福誠高中、高雄高商、高雄高工、道明中學、新莊高中、文山高中7間民謠吉他社社員共158位閩、客、原、新住民籍學生前來請益，同學們感到驚艷，立志要用音樂改變世界，要用台灣的音樂，搭起與世界友誼的橋樑。

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