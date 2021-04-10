　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

158位高雄吉他新銳　赴屏東請益金曲歌手戴曉君

▲158位高雄吉他新銳，到屏東請益金曲歌手戴曉君 。（圖／蝸牛音樂提供，以下同）

▲158位高雄吉他新銳，到屏東請益金曲歌手戴曉君 。（圖／蝸牛音樂提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

排灣族古謠、恆春民謠與客家古調魅力無窮，10日高雄知名音樂教育品牌「蝸牛音樂」率高雄7間高中民謠吉他社，到屏東滿州向金曲歌手戴曉君請益，並聆賞排灣族語音樂創作與土地的故事。

▲158位高雄吉他新銳，到屏東請益金曲歌手戴曉君 。（圖／蝸牛音樂提供，以下同）

▲▼戴曉君演唱、合影。

▲158位高雄吉他新銳，到屏東請益金曲歌手戴曉君 。（圖／蝸牛音樂提供，以下同）

蝸牛音樂創辦人蕭詠中指出，舉辦「蝸牛音樂X天籟計畫」已邁入第7年，每年均嚴選百餘高中傑出學子請益臺灣古謠、古調或民謠，前4年分別聆賞邵族竹筒打擊樂、布農族八部合聲、鄒族傳統歌舞與屏東泰武國小古謠傳唱，盼能讓都會小孩，領略臺灣音樂之美。

▲158位高雄吉他新銳，到屏東請益金曲歌手戴曉君 。（圖／蝸牛音樂提供，以下同）

▲▼合照。

▲158位高雄吉他新銳，到屏東請益金曲歌手戴曉君 。（圖／蝸牛音樂提供，以下同）

他說，戴曉君出身牡丹鄉石門村的排灣族創作歌手，是唱自己寫的歌的全創作者，用天籟般的音樂保存文化，用音樂找到一條回家的路，讓人動容與敬佩！

戴曉君強調，如果沒有年輕人回到部落探索文化與教育，我們會沒有未來、沒有自信、沒有力量。為鼓勵來自高雄的音樂青年，她分享自己與部落有音樂夢的年輕人們，成立「MAQATI音樂工作團隊」。

在戴曉君的引導下，全體新銳音樂人吟唱「為彼此歌唱」，感受排灣族音韻之美，更教導「出列舞」，強調「女力時代」來臨，期勉女同學們只要「認真作一件事」，性別就會抽離，因為，堅定就是一種氣概，堅定的人，就會有男子或女子氣概！

媒合這次音樂交流的策展人黃耀寬說，樂見高雄音樂青年前來屏東取經，屏東是天籟重鎮，先前泰武國小被譽為「歌開始的地方」，而戴曉君在部落深根十餘年，讓人感佩，同時，越在地越國際，在後疫情時代，原住民的音樂，將會代表台灣，發揮更多迷人的軟實力。

這次參與的有師大附中、福誠高中、高雄高商、高雄高工、道明中學、新莊高中、文山高中7間民謠吉他社社員共158位閩、客、原、新住民籍學生前來請益，同學們感到驚艷，立志要用音樂改變世界，要用台灣的音樂，搭起與世界友誼的橋樑。

►Her今天推出「SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜」100g，原價5800元，特價3599元

ET快訊
快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中
職棒球星被爆擁辣妹遊墾丁！「辣妹本人」貼無碼照回應了
遠傳、台灣大掀499低價資費戰　中華電信回應了
神明有指示！85歲爺罹癌要切3器官…仍堅持手術　醫曝驚人結局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

麥勾來騙！安南警民聯手　大外割美技再緝詐騙車手

茂卿盃南北友誼賽揭幕　黃偉哲：全力推動橄欖球運動

158位高雄吉他新銳　赴屏東請益金曲歌手戴曉君

黃偉哲揭開福利社區化旗艦型計畫序幕　台南永康6社區率先領航

大甲媽、太平媽兩「女神」相見歡　西螺福興宮抽獎送媽祖開運面膜

強化蘆竹坑子地區交通需求　桃園客運12日起增設2路線

一根1200元！台東縮時攝影大小通抓　亂丟菸蒂全現形

早上騎單車晚上賞螢火　日月潭星光螢火季4至5月登場

建物火災1年8千件住宅佔7成7　台中明聖植福會捐600顆警報器

桃竹苗區開漳聖王廟團聯誼　樂道青昇宮「棒球廟」神蹟

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

麥勾來騙！安南警民聯手　大外割美技再緝詐騙車手

茂卿盃南北友誼賽揭幕　黃偉哲：全力推動橄欖球運動

158位高雄吉他新銳　赴屏東請益金曲歌手戴曉君

黃偉哲揭開福利社區化旗艦型計畫序幕　台南永康6社區率先領航

大甲媽、太平媽兩「女神」相見歡　西螺福興宮抽獎送媽祖開運面膜

強化蘆竹坑子地區交通需求　桃園客運12日起增設2路線

一根1200元！台東縮時攝影大小通抓　亂丟菸蒂全現形

早上騎單車晚上賞螢火　日月潭星光螢火季4至5月登場

建物火災1年8千件住宅佔7成7　台中明聖植福會捐600顆警報器

桃竹苗區開漳聖王廟團聯誼　樂道青昇宮「棒球廟」神蹟

直達冠軍賽休兵1個月　富邦安排與UBA冠軍政大對抗賽

泰迪吞中職首敗、德保拉107球完投勝　兄弟3比1賞統一2連敗

風田土味情話開撩「養我這隻馬子狗」　自爆搭訕經驗

莊韋恩生涯首安　富邦6局攻3分扳平樂天

快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中

女星「大動作召集工作人員」送兒童牙刷　原因曝光超暖心

《東大特訓班》15年山下智久「夢想更大了」　回憶文網敲碗客串！

菲律賓南方海域發生「規模6.1地震」　

張宗憲、施晉堯MVP熱門對決　勇士8連勝退領航猿結束例行賽

戀愛前先當朋友？下秒準被發好人卡　專家揭秘訣：愛火燒起來

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

地方熱門新聞

工人今彩539同號買3張中1200萬

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

女忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

台南萬佛寺接駁車本周持續加開

台南市區漁會理事長選舉林士傑當選

桃園疫苗使用率約5成　接種對象再擴大

桃市勞動局展開首波台鐵工程檢查

喜迎大甲媽南下　西螺上百志工包2萬顆粽

阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」

農地違規分裝生雞糞　

廚餘高速發酵廠+贈車

2021桃園彩色海芋季　4/11閉幕不閉園

更多熱門

相關新聞

排灣族美少女黃欹　錄取新加坡楊秀音樂學院

排灣族美少女黃欹　錄取新加坡楊秀音樂學院

屏東縣三地門鄉青山村黃文雄及陳美珍老師賢伉儷的大女兒黃欹，不但考取國內6所大學音樂學院，更考取國立新加坡大學楊秀桃音樂學院，獲得4年全額獎學金，這是新加坡第一所音樂學院，更是世界排名前25名的頂尖音樂學院。東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、執行長蘇主榮及服務團隊獲悉，前往恭賀並致贈獎學金及禮物。

結合善心人致贈民生物資　關懷德文部落

結合善心人致贈民生物資　關懷德文部落

來自玉山的原聲天籟　用歌聲溫暖屏東

來自玉山的原聲天籟　用歌聲溫暖屏東

屏東金牌可可超搭草莓　汪建民攜漫時光力推

屏東金牌可可超搭草莓　汪建民攜漫時光力推

「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場

「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場

關鍵字：

戴曉君排灣族蝸牛音樂黃耀寬

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

《全明星2》采子踩線小春1要求！

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

更多

最夯影音

更多
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面