排灣族美少女黃欹　錄取世界頂尖新加坡楊秀音樂學院

▲三地門鄉青山村黃文雄及陳美珍老師賢伉儷的大女兒黃欹考上新加坡楊秀桃音樂學院 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉青山村黃文雄及陳美珍老師賢伉儷的大女兒黃欹，不但考取國內6所大學音樂學院，更考取國立新加坡大學楊秀桃音樂學院，獲得4年全額獎學金，這是新加坡第一所音樂學院，更是世界排名前25名的頂尖音樂學院。東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、執行長蘇主榮及服務團隊獲悉，前往恭賀並致贈獎學金及禮物，蘇清泉相信再不久的將來，排灣美少女黃欹將會在國際舞台上，發光發熱。

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▲黃欹。

排灣族的黃欹，4歲開始學小提琴，在樂團裡負責中提琴，就讀南投魚池，三育基督書院復臨國際學校，說得一口流利英文。她的媽媽是音樂老師，爸爸是拳擊教練，平時省吃儉用栽培三個孩子，獲得上帝的眷顧，黃欹平時要練琴、又要兼顧課業，雖然辛苦，她一點也覺得苦，今年先後考取國內6所大學音樂學院，更考上國立新加坡大學楊秀桃音樂學院。

楊秀桃音樂學院，專門吸收亞洲最優秀人才，可以培養到碩士學位，黃欹以視訊考試方式幸運錄取，一圓出國深造的夢想，蘇清泉看到屏東子弟的好表現，感到十分開心，前往致贈獎學金及禮物，並相信她將來會在國際舞台上，發光發熱。

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