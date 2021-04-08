王世堅送柯文哲腳踏車　刻2句名言大酸：政治不難「找回網軍而已」

▲台北市議員王世堅贈送一台腳踏車，諷刺台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8日到台北市議會進行施政報告，開始報告前，「柯黑大魔王」台北市議員王世堅帶了一台腳踏車送給柯文哲，痛批對方「假推廣腳踏車之名，行銷柯文哲之實」，該輛腳踏車還刻了柯文哲的名言，並稍微進行改編，分別為「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」。

台北市議會7日開議，柯文哲8日赴議會進行施政報告與質詢。施政報告前，王世堅照慣例帶了道具抵達現場，這次是一輛腳踏車。王世堅表示，柯文哲假推廣腳踏車之名，行銷柯文哲之實，106年花了87萬元，108年花了100萬元，110年花了95萬元，「平均每2年就發一次神經！」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

王世堅痛批，此次228柯文哲的腳踏車梗，「沒有最瞎，只有最瞎」，所有光環、資源都被收割走，出包就怪別人、怪局處首長，要求北市體育局長李再立負起政治責任，最後甚至還怪到腳踏車，聲稱「第一次看到它」、「我不熟它，它不熟我」。

王世堅表示，今天送柯文哲最愛的腳踏車，「你就騎吧！上下班騎、在辦公室騎、在家裡騎、放假騎、上班騎、天天騎！不要再說你不熟它，更不要再浪費預算了！」

▲王世堅送的腳踏車還刻著「政治不難，找回網軍而已」。（圖／記者李毓康攝）

而王世堅也把柯文哲書上的名言刻在車架上，原本是「政治不難，找回良心而已」，改成「市長不難，專心市政而已」，以及「政治不難，找回網軍而已。」

王世堅批評，被外界稱為「網軍頭」的新任悠遊卡公司總經理邱昱凱，坐領350萬元年薪，還糟蹋所有公務人員，聲稱低薪事多是貪污的溫床，「這是在污衊所有公務人員，也在暗示若不給邱昱凱領350萬元年薪，他就要貪污啦！你這句話就是這個意思囉？我今天就送你這台腳踏車，你帶回去，就騎著它吧！」