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雲林鵝場確診確診H5N5　撲殺2153隻種鵝、495顆鵝蛋

▲雲林東勢鄉一處種鵝場今天確診H5N5，防疫人員前往撲殺場內2153隻種鵝、495顆鵝蛋。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林東勢鄉一處種鵝場今天確診H5N5，防疫人員前往撲殺場內2153隻種鵝、495顆鵝蛋。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉、東勢鄉2021年至今已有4場養鵝場確診H5N5(高病原性禽流感)，共計撲殺7196隻種鵝，雲林縣動植物防疫所提醒養禽業者要做好防疫工作，避免疫情擴大，並強調，最近氣溫變化大，業者要落實禽場防疫，尤其是水禽場要做好防鳥設施，例如加蓋或做圍網，另要管控人員、車輛進出及禽舍。

雲林縣東勢鄉一處種鵝場4月6日獲飼主通報，場內鵝隻有異常死亡情況，雲林縣動植物防疫所派員前往採樣，今天確診H5N5，防疫人員前往撲殺場內2153隻種鵝、495顆鵝蛋。雲林縣動植物防疫所指出，今年縣內有5場確診H5N5，共撲殺1萬2900多隻家禽，其中一場為肉雞場撲殺5700隻，其他4場都是養鵝場，共計撲殺7196隻。

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防疫所表示，鵝對禽流感染敏感度高，2015年爆發禽流感，雲林縣有460多場確診，其中養鵝場就有400多場，造成鵝隻數量驟減，養鵝場飼養密度低，近幾年染疫鵝場較少，經過復養數量回復，加上飼主未落實防疫，接續傳出疫情。

▲雲林東勢鄉一處種鵝場今天確診H5N5，防疫人員前往撲殺場內2153隻種鵝、495顆鵝蛋。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林東勢鄉一處種鵝場今天確診H5N5，防疫人員前往撲殺場內2153隻種鵝、495顆鵝蛋。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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