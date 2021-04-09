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視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　黃偉哲承諾改善住得更安心

▲台南市長黃偉哲9日傍晚至溪尾滯洪池聽取安定區公所簡報區政建設、水利局長韓榮華防洪建設報告，歡迎大家來體驗台南安定區深度旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲9日傍晚至溪尾滯洪池聽取安定區公所簡報區政建設、水利局長韓榮華防洪建設報告，歡迎大家來體驗台南安定區深度旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府積極擘劃南科特定區下一階段開發藍圖，2021年5月將動工開闢由安定交流道進入南科的兩條計畫道路，透過完善路網串聯，將讓地方發展穩健向前，台南市長黃偉哲9日傍晚至溪尾滯洪池聽取安定區公所簡報區政建設、水利局長韓榮華防洪建設報告，市議員林志展也到場表示關心。

台南市長黃偉哲表示，他關心安定區的發展及觀光，持續致力於闢建完善的路網，讓地方發展穩健向前，並持續治水，於低窪區打造「生態滯洪公園」，結合在地藝文、民俗活動，多元創新，催生藝文產業聚落及展演場域，期待阿勃勒花開時，大家來體驗安定區在地文化，南市府也會陸續新建滯洪池、改善道路和都市計畫通盤規劃，使在地市民住得更安定。

▲台南市長黃偉哲9日傍晚至溪尾滯洪池聽取安定區公所簡報區政建設、水利局長韓榮華防洪建設報告，歡迎大家來體驗台南安定區深度旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲上任後，即積極推動安定區公所地方交通及防洪治水建設，其中交通建設，因應南科發展帶來大批就業人口，斥資總經費約9.7億元，將於南科特定區北側開闢5-40M、10-30M兩條計畫道路，提供安定交流道下來車輛可由安定東路直接進入南科，紓解尖峰時間車流，也進行國道一號安定交流道聯絡道（市道178）路面及蘇厝等里的道路改善，供民眾安全通行。

安定區長李燿州指出，黃偉哲市長很關心安定區的規劃，南市府在低窪區打造「生態滯洪公園」，如中央及市府共挹注了4432萬元經費的「溪尾（蘇厝）滯洪池」面積約41.5公頃、滯洪量可達140萬噸，是目前台南最大的滯洪池，景觀工程結合王船祭意象和船型景觀平台，王船祭意象貼石壁畫、堤頂水波紋意象步道、船型觀景平台、棕沙燕觀察解說區等項目，滯洪池的啟用有效紓緩安定區排水的壓力，營造優質休憩環境，能有效保護周邊聚落遠離水患。

另外，市府投入逾2億元開闢港口（灣港）滯洪池，解決安順寮的排水、淹水問題，並著手完成「下洲子中排一抽水治理工程」，新建抽水站及下游段護岸，紓緩下洲子、港尾等處易積淹水狀況。黃偉哲承諾，市府未來會持續努力經營在地建設，期盼未來使得市民生活更便利。

▲台南市長黃偉哲9日傍晚至溪尾滯洪池聽取安定區公所簡報區政建設、水利局長韓榮華防洪建設報告，歡迎大家來體驗台南安定區深度旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安定區公所指出，安定區以農業、工業為主，農業以安定三寶「胡麻」、「蘆筍」、「無患子」最出名，工業則有進駐117家廠商的「安定工業區」和「中崙工業區」；而今年適逢三年一科的「台南香科年」，由安定蘇厝真護宮王船祭打頭陣，讓民眾感受「眾神之都」的信仰魅力。

黄偉哲歡迎大家來體驗台南安定區的宗教歷史、人文景觀及產業文化，阿勃勒花開時，大家作伙來一趟深度旅遊，參加寫生、風箏大賽，聊王船、品麻油料理、觀夕照、池頂漫步黃金雨。


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