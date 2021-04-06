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2021台東綠能論壇開幕　饒慶鈴：開創台東不一樣的能源道路

▲ 2021台東綠能論壇開幕，饒慶鈴:期開創台東不一樣的能源道路。（圖／台東縣政府提供）

▲ 2021台東綠能論壇開幕，饒慶鈴:期開創台東不一樣的能源道路。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

能源轉型議題是目前全台各縣市都積極面對的課題，台東縣政府6日辦理「2021台東綠能論壇」，產官學界及地方公所代表共襄盛舉，論壇從「台東在地關聯」出發。特別邀請地熱、公民電廠以及農業循環經濟3大領域的權威專家，講述台東縣綠能發展潛能與方向。

台東縣長饒慶鈴表示，位於東台灣的台東縣具有與西部縣市截然不同的人文風情與自然環境，獨特的自然資源也有著不同起始，因此在去年成立東台灣第一座綠能推動辦公室，擔任民眾與廠商申請綠能業務的單一窗口，亦於同年9月與經濟部能源局共同成立再生能源工作小組，研擬台東推動再生能源的相關計畫及策略，包含綠能法令的擬定、設定發展目標以及推動課題對策等。

縣政府表示，台東有豐富的地熱資源，地熱潛能達133MW，分別位於延平鄉、卑南鄉、太麻里鄉、金峰鄉及綠島鄉，目前已有數家廠商申請探勘及籌設電業階段，預估總容量為38.3MW，考量地熱潛力地區與原民部落多有重疊，且紐西蘭與台東縣無論是地熱資源還是原民文化，都非常相似，而紐西蘭在地熱資源的開發上更有多年的成功經驗，因此，論壇中特別邀請紐西蘭商工辦事處處長魏緹娜，分享紐西蘭在原民地區推動地熱開發的成功經驗，如何運用地熱資源發展經濟、改善原民生活，兼顧環境保護。

達魯瑪克部落是全台第一個朝向能源自主轉型的部落，成功的發展模式吸引不少團體來到台東觀摩交流，為了擴大社區的能源自主，同步學習其它縣市的經典案例，邀請雲林地區以「公民參與」形式推動公民電廠的雲林縣參與式民主協會吳松霖常務理事，以「社社合一台東縣推動公民電廠可行性」的綠能新經濟模式，探討台東公民電廠的發展性，期望能進一步，實現縣內能源自給、能源民主自治、能源安全的願景。

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