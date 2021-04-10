　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他開車環遊歐洲…腐屍坐副駕一路作陪　竟稱「我替愛人完成遺願」

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲西班牙一名66歲男性開車超速，警察將他攔下後，卻在副駕發現一具腐壞屍體。（圖／pixabay）

記者張寧倢／編譯

有人一生懷抱著環遊世界的夢想，卻直到死前都未能實現。西班牙日前有一名66歲男性駕駛因超速而發生車禍事故，員警竟然因此發現藏在他車輛中的一具屍體。涉案男子供稱，死者是罹患絕症而去世的88歲男友，而自己正在幫他完成「環遊歐洲」的遺願。

根據英國《鏡報》報導，西班牙一名未透露姓名的66歲男性8日駕駛一輛雪鐵龍C3轎車，卻為了躲避警察，突然在AP-7高速公路上調頭，警方開車追緝將近32公里，但男性駕駛不但超速，隨後更在哈夫雷市（Jafre）附近撞毀警方檢查站，最終遭到警方攔下。

警方發言人稱，車輛停止後，員警湊上前去，卻驚見副駕駛座擺著一具腐爛的屍體，還被用毯子蓋妥，雖然發出惡臭，但看不出任何犯罪跡象。駕駛供稱，88歲的瑞士男友羅斯（Rols Taubenberger）罹患絕症而亡後，他打算載著羅斯的遺體環遊歐洲，以完成男友的遺願，躲避警察則是因為自己沒有攜帶新冠肺炎的陰性證明。

消息人士補充，這名「乘客」似乎約在3周前死亡，從車裡散發出來的氣味相當明顯。警方表示，由於驗屍結果尚未出爐，因此並不確定羅斯是在旅行開始前，還是旅途中喪生的，目前正在調查66歲駕駛的信用卡消費紀錄，試圖建立出完整的資訊，包含旅程的起點以及跨越多少邊界等，初步認為路徑包含義大利的部分地區與西班牙馬德里周圍地區。據西班牙法律，若羅斯是自然死亡，那麼單純開車移動屍體並不屬於犯罪。

►井裡驚見女童屍！生前目睹媽出軌　狠母聯手小王「殺人滅口」
►Google街景驚見「2具待葬屍體」嚇發毛　真相反轉！原因竟超浪漫
►3歲萌娃「餓死」最新真相曝！生母協助裝箱棄屍...承諾：會收乾淨

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜　逆齡神霜超有感

ET快訊
57歲李連杰憔悴近況曝光！　「眼神渙散、臉浮腫」呆坐洞穴引憂
甜姐兒雙眼打開「死不瞑目」！變態男辯抱她上車急救　家屬氣炸
哈利準備返英奔喪梅根不會同行　知情者曝：他想和家人在一起
李沛旭被新加坡男星控霸凌！曝「邏輯在哪」回嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國多地將鳴「41響禮砲」悼菲利普親王　17日將低調舉行王室葬禮

波音737 MAX又出包！疑電路有問題...16家航空公司停飛90架

祖克柏2020年「保護費達6.5億」　年薪如往年只有1美元

牧場連10年出現無名男屍…每年至少3具！　主人曝「沒女性」真相

老三寶直直撞進400年古蹟！　門板噴飛「柱子屋頂3秒全塌」影片曝

毒舌師嘴學生作品「看起來像2001年的東西」　上課片破1300萬觀看

哈利準備返英奔喪…梅根不會同行！　知情者曝：他想和家人在一起

快訊／大阪新增918例確診！創歷史新高...東奧聖火傳遞被迫取消

他開車環遊歐洲…腐屍坐副駕一路作陪　竟稱「我替愛人完成遺願」

印度單日新增14萬例！疫情失控...最嚴重的省擬全面封鎖

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

英國多地將鳴「41響禮砲」悼菲利普親王　17日將低調舉行王室葬禮

波音737 MAX又出包！疑電路有問題...16家航空公司停飛90架

祖克柏2020年「保護費達6.5億」　年薪如往年只有1美元

牧場連10年出現無名男屍…每年至少3具！　主人曝「沒女性」真相

老三寶直直撞進400年古蹟！　門板噴飛「柱子屋頂3秒全塌」影片曝

毒舌師嘴學生作品「看起來像2001年的東西」　上課片破1300萬觀看

哈利準備返英奔喪…梅根不會同行！　知情者曝：他想和家人在一起

快訊／大阪新增918例確診！創歷史新高...東奧聖火傳遞被迫取消

他開車環遊歐洲…腐屍坐副駕一路作陪　竟稱「我替愛人完成遺願」

印度單日新增14萬例！疫情失控...最嚴重的省擬全面封鎖

開BMW國道自駕！屁孩歪坐「低頭飆卡丁車」　副駕視角怒了

移工假證件「太帥了」被識破突暴衝　警大外割3秒壓制

中職戰術多、速度壓迫　傑斯狂被盜壘強調先投出品質

英國多地將鳴「41響禮砲」悼菲利普親王　17日將低調舉行王室葬禮

長榮除了航海王「再添上市小金雞」　長榮鋼年營收力拚百億大關

謝國城少棒／幸恆瑋再見轟南投險勝　桃園瘋狂4轟強壓高雄

158位高雄吉他新銳　赴屏東請益金曲歌手戴曉君

貓頭鷹皮膚感染洗藥浴！　淋濕後「裸體消風」怒瞪醫：還我衣服啦

可以狂嗑一整杯！台南夜市現蒸「玉米杯」　必吃罪惡三色起司會牽絲

波音737 MAX又出包！疑電路有問題...16家航空公司停飛90架

博美「洗加剪」太累快睡著　美容師笑噴幫扶小客人的頭

國際熱門新聞

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

義媒：我們全是「半導體乞丐」都需要台灣

60歲獨居老人孤死住處！9年後遺體才被發現

房屋燃燒瞬間倒塌　4消防員殉職

快訊／印尼爪哇發生規模6強震

野外車震遭牛突襲　人妻「狂頂」下體出血

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

埃及盧克索發現「失落的黃金城」

情侶甜蜜度假　全裸離奇死浴室中

富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

美放寬對台交往規定　美官員得訪代表處與雙橡園

即／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲

猴子用「腦波打電玩」影片曝光！

哈利準備返英奔喪　梅根不會同行

更多熱門

相關新聞

天菜男友一直單身！她「認識妹妹後」秒懂了

天菜男友一直單身！她「認識妹妹後」秒懂了

結婚要面對婆媳糾紛，若有毒姑來攪局，肯定更崩潰！一名女網友表示，男友明明是個優質對象，卻讓原PO不解，為何他以前感情路都無法修成正果，直到原PO認識男友的妹妹後，一切真相大白。原來妹妹有戀哥癖，而男友更是寵妹魔人，就連假日約會，妹妹都要掌握行蹤，讓原PO相當崩潰。

女友分手完「搭上太魯閣追夢」　男一聽死訊崩潰

女友分手完「搭上太魯閣追夢」　男一聽死訊崩潰

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

被嗆帶上山　莽男刺死人判刑定讞

被嗆帶上山　莽男刺死人判刑定讞

Google街景驚見「2具屍」真相反轉！浪漫原因曝

Google街景驚見「2具屍」真相反轉！浪漫原因曝

關鍵字：

西班牙環遊歐洲男友同性戀遺願遺體屍體腐屍

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

《全明星2》采子踩線小春1要求！

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面