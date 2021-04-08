76行者數十名修復師手遭割刺！遺體玻璃深札逐一清除　血噴胸口

記者黃宥寧／花蓮報導

台鐵408車次太魯閣號事故遺體修復團隊「76行者」留守花蓮殯儀館進行24小時三班制，輪流修復罹難者遺體。8日上午一名修復師進行縫補遺體時不慎遭針刺濺血，陳修將老師受訪坦言進行修補時因部分遺體有遭破碎玻璃扎入，導致修復師進行修補時必須一一將玻璃、樹枝拔出，目前已有數十名修復師縫補時受傷。

▲76行者團隊不眠不休修復罹難者遺體，詩喬修復師因縫補遺體過程不慎遭針刺傷。（圖／記者黃宥寧攝）

由於罹難者事故時受到強烈撞擊後，部分罹難者面容難以辨識，甚至肢體破碎，「76行者遺體修復團隊」多名修復師從北中南調人力達百人前往支援，採取三班制，24小時作業方式修補遺體，而修復師們皆是自願前往、無償修復，並強調他們長久以來不曾募款、不拿政府補助或收取家屬紅包。

8日上午一名女修復師進行遺體修復時不慎遭針刺傷，導致血濺出噴到同事識別證，由王薇君急忙帶著她到慈濟所設的臨時醫護站進行擦藥包紮，召集人陳修將也擔心站在一旁。

▼76行者召集人陳修將於事故後持續留守花蓮殯儀館，進行罹難者遺體修復。（圖／記者黃宥寧攝）

陳修將受訪目前還有6具遺體等待進行修補，今早仍陸續送過來6大袋斷肢殘骸，尚須等待DNA比對結果，才能進行修復，而這些罹難者傷檢都屬最高的第五級，相當嚴重，對此後續留下的人力都是較有經驗且技術較高的人員，預計留到12號，等待罹難者都圓滿了，才會結束任務。

陳修將也坦言進行修復工作時，比以往較困難的地方在於，「部分罹難者遺體身上有遭碎玻璃、樹枝，扎進身體，導致他們在搬遺體或進行修復時會遭刺傷」，他們也會拿鑷子慢慢將碎玻璃挑出；進行斷肢縫補時會使用較大枝的針，他也說明詩喬修復師就是遭大根的針所刺傷，所以才會流較多血，就目前累積已經有數十位修復師有大大小小的傷口。

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