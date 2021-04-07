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社會 社會焦點 保障人權

被嗆「把你和女友押上山」　莽男刺死討債者判刑8年定讞

▲▼犯罪現場,殺人,屍體,驗屍,兇殺案,凶殺案。（圖／CFP）

▲簡男持刀刺向討債男，對方送醫不治。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子簡士傑，與江姓男子素有嫌隙，江男去年底與朋友到簡男家中討債，在樓下遇到簡男女友，於是開口嗆女友說「把你和女友押上山」，女友打電話上樓，簡男心急，持刀衝下樓，隨即刺向江男左手多刀，江男送醫不治，簡男一審遭判刑5年10月，二審加重改判8年，案經上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

判決指出，簡男（51歲）與江姓男子有多次糾紛。案發前一週，2人在電話中又起了爭執，江男嗆聲要對簡男與其林姓女友不利。案發當天，江男找到簡男位在新北市鶯歌區的租屋處，就找了幾名朋友，當天晚間10點多，就到簡男租屋處下集合，一夥人打算進門討債。

晚間10點半，江男一夥人集結後，巧遇出外返家之林姓女友，江男遂要求林女撥打電話叫簡男下樓，並稱要找人將簡男及其女友帶到山上。林女打電話上樓，轉述江男話語。樓上的簡男心急，隨即抓起家中的折疊刀2把、戰術短刀1把下樓。趁著眾人不注意，簡男以右手反手握住戰術短刀衝向騎樓上之江男，連續以右拳即刀柄末端處敲擊江男頭部脖子後方2下，其餘人趕緊上前，要將2人分開；江男也抓住林女要將她阻隔在2人中間，並將林女推向簡男。

但簡男不為所動，反手握住戰術短刀，持刀朝江男左手臂至少刺擊2次、背部1次，雙方並因互相施力揪住對方而雙雙倒地。眾人趕緊上前將2人分開，林女也衝向對面的派出所報案。警方到場後逮捕簡男，另外將江男送醫，結果仍因左上肢深層銳器傷，導致左側肱動靜脈血管斷離併大量出血，江男終因出血性休克，1個多小時後就不治死亡。簡男被依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院認定簡男僅具有傷害故意，且符合自首減刑要件，因此依傷害致死罪判刑5年10月。案經上訴，二審高院認為簡男不符合自首減刑要件，因此不予減刑，改重判8年。全案再上訴，最高法院審理後，7日駁回上訴定讞。

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