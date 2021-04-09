女友分手完「搭上太魯閣追夢」　男一聽死訊崩潰：很痛，為什麼是妳

▲第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）



網搜小組／劉維榛報導

「讓我哭完最後一次就好。」408次太魯閣號奪走50條人命，一名男網友悲憤表示，前女友就是罹難者之一，儘管兩人當初為了各自夢想而分道揚鑣，但原PO心中仍充滿愛意，更重回交往出遊的飯店，「這種充滿回憶的感覺，真的很痛，為什麼是妳？」

原PO在臉書《靠北住宿2.0》心痛直呼，與前女友分手後，彼此約定好追逐各自夢想，「要一起堅持不放棄」，不料她食言了，誤搭上這一列太魯閣死亡列車。得知前女友死訊後，原PO深感愧疚，「原諒我無法保護妳到最後。」

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崩潰的原PO直言，這幾天來無法工作，特地請特休奔到高雄療傷，還訂下彼此曾住過的飯店，「跟我們當初來的時候一模一樣，太熟悉的床、太熟悉的景色，回憶湧上來讓我只能緊抓著自己大口呼吸...真的很痛，為什麼是妳？」

▲昨8日是太魯閣號罹難者頭七法會。（圖／花蓮縣政府提供）



揪心文章曝光後，引來大批網友心疼安慰，「會難過好一陣子，不過她會住在你心裡一輩子，加油」、「一定要保重自己」、「女友一定希望你堅強的走下去，活出精彩的一輩子，和她分享」、「她希望你像當初約定的一樣，為了目標各自努力，她會用另一種方式守護你」、「我也常常來碧港良居看看海散散心，祝你早日走出陰霾」。