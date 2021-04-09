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文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

▲文化部長李永得今日由雲林縣文化處長陳璧君陪同參訪雲林國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港集雅軒、歷史建築北港大復戲院。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲針對國定古蹟北港朝天宮本體三川殿左側下陷嚴重問題，李部長當場指示文資局立即協助處理，辦理後續環境及地質監測計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

文化部長李永得今(9)日南下雲林參訪北港朝天宮、北港集雅軒、北港大復戲院；下午則參訪大埤北極殿「帝爺公柯象肉體金尊展示館」；以及參觀重新整修開放、重現日治仕紳生活及古典詩社文化的三秀園。部長李永得表示，期盼藉由珍貴的文化資產及博物館典藏，再現雲林歷史風華，持續向世界述說動人的臺灣故事。

▲文化部長李永得今日由雲林縣文化處長陳璧君陪同參訪雲林國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港集雅軒、歷史建築北港大復戲院。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文化部長李永得今日由雲林縣文化處長陳璧君陪同參訪雲林國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港集雅軒、歷史建築北港大復戲院。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

為保存國家文化資產，文化部補助朝天宮辦理 「國定古蹟北港朝天宮調查研究及修復再利用計畫」、藝閣傳承推廣及文物清點計畫等。針對本體三川殿左側下陷嚴重問題，文化部長李永得當場指示文資局立即協助處理，辦理後續環境及地質監測計畫。 接續參訪縣定古蹟「北港集雅軒」及歷史建築「大復戲院」，兩處皆屬「雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」。

下午參訪大埤北極殿，柯象 1878 年坐化，輾轉成為博物館的典藏，又於 2011 年起由博物館與地方達成協議，每年回鄉奉祀並定期回博物館進行檢視。部長李永得除關心柯象的典藏、維護及定期往來的運輸情況，也提到藉由博物館的專業典藏，讓文物得以獲得最好的維護；而貼近事件現場及民眾的展示， 則將博物館縝密的研究轉化為動人的故事。

▲文化部長李永得今日由雲林縣文化處長陳璧君陪同參訪雲林國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港集雅軒、歷史建築北港大復戲院。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文化部長李永得參訪大埤北極殿，並提到北極殿的柯象展示，創下政府及民間合作的良好典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化部長李永得表示，文化部持續與地方共同守護、保存與活化文化資產，感謝雲林縣政府長期對文化資產保存的投入及用心，期盼未來透過各文化資產的串聯，讓文化資產更加貼近民眾生活， 成為藝文活動及教育推廣的重要場域，進而帶動社區參與及地方產業發展。

▲文化部長李永得今日由雲林縣文化處長陳璧君陪同參訪雲林國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港集雅軒、歷史建築北港大復戲院。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文化部長李永得參觀位大埤鄉，於重新整修開放、重現日治仕紳生活及古典詩社文化的三秀園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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