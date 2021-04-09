苗博雅逼問核四商轉　柯文哲怒嗆：無法回答愚笨的題目

▲台北市議員苗博雅就是否贊同核四商轉問題質詢柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲9日下午赴市議會備詢，與議員苗博雅針對核四商轉議題激烈交鋒。苗博雅質疑，為何連「同不同意核四商轉」，這麼簡單的問題都回答不出來？柯文哲則反擊，「愚人的問題，智者無法回答」。

苗博雅質詢時先表示，科學家要對自己說的話負責，對面的柯文哲則說，「不一定」，有新的證據就推翻過去的，科學跟神學差別，是科學可以推翻以前的。接著苗博雅表示，引述過去柯文哲針對核四議題的公開談話，「我幫你整理的言行，很合理推斷，你身為台北市長應該是反對核四商轉發電的？」

但柯文哲表示，公投是要討論不是投票，「核一、核二、核三、核四，要一包討論，還有到底台灣能源政策是什麼？現在還是看不出來」。

接著苗博雅再追問，是問台北市長的意見，態度是什麼？同意還是不同意商轉？柯文哲仍沒有正面回答，僅強調自己對核四的態度相當清楚，「我知道核四的風險太高，但到底台灣能源政策是什麼？如果核四關掉，替代能源是什麼？」

柯文哲說，核能電廠全部關掉，台灣少12%發電量，請問後續怎麼處理要跟我講。苗博雅直接表態，缺少的發電量應該用再生能源或燃氣補足，自己不同意核四商轉發電，「請問市長室同意不同意商轉？」柯表示，使用燃氣比較乾淨大家都曉得，但每一度電差0.8元，「如果電價漲價你要接受」。

面對柯文哲不斷閃避，苗博雅要求不要扯開話題，「核四商轉發電贊成不贊成？同意、不同意、不知道，三個答案選不出來？」；這時柯已失去耐心，反嗆自己當然選得出來，「我有我的答案，愚人的問題，智者無法回答」。

接著苗博雅拿出手版上前，直接要柯文哲圈選，告訴市民是同意還是不同意？投廢票也可以。柯文哲說，自己不忌諱在這地方講，「這國家要有理性務實的討論態度」，所以公投是討論不是去投票，你都不曉得在討論什麼。

面對苗博雅不斷追問同意或不同意，柯文哲也動怒，「我無法回答愚笨的題目」，直言整個國家陷入意識形態的爭論，從來沒有人可以回答這國家到底從哪個方向去，國家是需要理性務實討論這題目，不只核四，還有藻礁也是。

苗博雅則反酸柯文哲，「感謝市長展現真實的態度」，讓市民看到與「柯醫師」不一樣了，過去的柯醫師對公共議題表態不543、不拖泥帶水，勇敢說出主張，所以能得到80萬票的託付。

「哪有這種題目在問的？我回答你啊，愚人的問題智者無法回答。」柯文哲反嗆，自己態度還是一樣，核四的確風險高，但國家能源政策在哪？「公投題目是沒有意義」。

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）