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徵收公共設施保留地要2兆　柯文哲也沒轍：不知道怎麼處理

▲▼台北市議會第四次定期大會第10次會市政總質詢，民進黨籍市議員許家蓓質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨議員許家蓓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會9日繼續進行市長施政報告備質詢，議員許家蓓指出，台北市公園綠地嚴重不足，市長柯文哲上任後雖啟動北市12行政區的都市計畫通盤檢討，但公園、綠地、廣場、體育場及兒童遊戲場等5大公共設施面積，不增反減。對此，柯文哲坦言，任內唯一無法解決的就是公共設施保留地，因為光徵收就要2兆，「不知道怎麼處理」。

許家蓓指出，北市五大公共設施占總面積僅5.59%，不符合《都市計畫定期通盤檢討實施辦法》第18條規定，她指出，都市計畫公告的公園用地，尚有112處未開闢；其中，公有地比例100%有31處、公有地比例50%以上有61處。

許家蓓說，若以面積計算，北市都市計畫公告的公園用地約1157公頃，其中未開闢的公園用地面積707公頃，佔全市公園用地的61%；亦即有高達6成面積尚未開闢。

許家蓓議員進一步指出，公告的公園用地中，有41處閒置逾30年以上，更有1處閒置超過60年。她表示，能夠理解開闢公園並不容易，但若一拖65年，會讓民眾好奇市府行政效率，既然都市計畫將土地劃設為公園用地，就應該盡可能照規劃走，否則市政府花費時間人力經費辦理都市計畫通盤檢討，豈不淪為紙上談兵？

對此，柯文哲坦言，任內唯一沒解決的就是公共設施保留地，真的不曉得怎麼處理，「因為光徵收就要2兆」。政府也不能強占民地，而目前約有80億的容積代金，雖然相較於2兆只是杯水車薪，但「能用掉就用掉」，已請副市長彭振聲列管，讓80億放寬使用。

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