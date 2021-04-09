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四月颱三大走向曝光　吳德榮「8字金句」透露侵台解旱機率

▲▼0409衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到東北季風影響，北台灣轉涼不到20度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率，北台灣轉涼不到20度。至於全台民眾殷切期盼的「解旱四月颱」最新情況，氣象專家吳德榮以「四月颱」常見的3條路徑來分析，坦言其實四月颱侵襲坦言是很不容易的、機率極低，想要靠四月颱來解除旱象是「期待越高，失望越大」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(9日)晨觀測資料顯示，鋒面雲系鬆散，迎風面有低層雲覆蓋，北海岸回波消消長長、降雨較明顯。今晨北台灣低溫比昨晨下降2、3度，其他地區變化很小。截至5時本島平地最低氣溫出現在：新北石門區13.4度。其他各地區最低氣溫：中部(台中清水區)15.4度，南部(台南六甲區)17.4度，東部(宜蘭三星鄉)15.9度。

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▲▼0409衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。

今日至明(10日)下午；北部及東半部局部雨，北海岸降雨較明顯；中南部雲量略增、山區有局部短暫雨的機率；北台灣濕涼，其他地區氣溫稍降。此波迎風面的降雨，並無法紓解背風面桃園以南的旱情。今日各地區氣溫：北部14至19度，中部16至28度，南部17至30度，東部16至26度。

最新模式模擬顯示，明晚起北部漸好轉；東半部及山區仍有局部短暫雨。下週(11)日至週二(13日)，西半部晴時多雲、氣溫回升；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。下週三(14日)起大氣呈現短波活動的型態，變化週期更短，北部及東半部易降雨、其間又有短暫空檔交替出現；下週三鋒面影響，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率。下週四、五(15、16日)的天氣，由於變化頻仍，模式又會不斷調整，需再觀察。

▲▼0409衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(8日20時)模式10天的模擬路徑顯示，美國(GFS)模擬在帛琉東側北上(紅線)，歐洲(ECMWF)則是模擬抵達菲律賓中部(黃線)。歷史上「4月颱」路徑(細橙線)顯示，大致呈現3種類型的路徑，第1類在台灣東側已經迴轉，第2類穿過菲律賓繼續西進，第3類穿過菲律賓再迴轉。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

至於民眾殷切期盼能夠替台灣解渴的「四月颱」，吳德榮提出過往資料指出，「四月颱」路徑大致呈現3種類型的路徑，第1類在台灣東側已經迴轉，第2類穿過菲律賓繼續西進，第3類穿過菲律賓再迴轉；第1、2類離台皆甚遠，部分第3類路徑則離台甚近，看似有威脅，其實在北轉過程，颱風已受到高層西風及低層冷空氣的破壞，強度迅速減弱。故以氣候統計而言，「4月颱」侵台是很不容易的、機率極低，若盼望它來紓解乾旱，恐怕是「期待越高，失望越大」。

 
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