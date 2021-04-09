報名模特兒圓夢！20歲正妹砸17萬整型　「走秀變選妃」慘淪陪酒女

▲正妹為圓夢參加模特兒培訓，最後竟被帶去陪酒。（示意圖／CTWANT提供）

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演藝圈看似光鮮亮麗，讓不少女孩相當憧憬，卻因此成了有心人士手中的刀俎魚肉。大陸重慶一名20歲正妹小唐（化名）為了圓明星夢，參加了一間模特兒公司的培訓課程，孰料卻被公司要求自費人民幣1至4萬元（約新台幣4萬3000元至17萬元）整型，最後更淪落到私人招待所陪酒，這才發現一切都是一場空。

《上游新聞》報導，小唐今年20歲，面容姣好、身材高挑，數月前被一則招聘模特兒的廣告吸引，決定報名參加免費培訓；她透露，當時有幾十位女孩參加培訓，年紀多在20歲左右，部分還不滿18歲，經過幾天的化妝等訓練，她們被公司告知，若想得到更多酬勞就必須整型，公司會透過保底月薪提供支持。

為了讓演藝之路更順遂，包括小唐在內，不少參加培訓的女孩選擇了價值1萬至4萬元不等的整型手術；接下來的時間裡，模特公司以工作需要外出為由，讓女孩們告訴家人會到外地出差，再把她們帶到福建、廣東等地走秀，台下則坐滿當地KTV和夜總會的大佬，隨後女孩們就被以高價分配到了不同的會所。

到了此時，小唐才知道，所謂的模特走秀只不過是個過場，主要任務就是坐台陪酒，每天工作時間從晚上一直持續到凌晨，讓她大喊吃不消，最後好不容易找到機會取回身分證，黯然回到重慶；小唐無奈地說，她咨詢過律師，發現模特兒公司簽的合同都規避了風險，根本無法追究，只希望不要再有人上當。

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