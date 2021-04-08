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摩鐵205號飄惡臭！全裸女屍「舌頭外吐」藏床板...26男女「滾床」嚇傻

事發汽車旅館已重新裝修，改名繼續營業。（圖／報系資料照）

▲事發汽車旅館已重新裝修，改名繼續營業。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

汽車旅館是休息、狂歡的好去處，但一定要慎選，否則最後可能會發現，原來妳也睡在這……。回顧2009年高雄小港「床板藏屍」命案，26名男女在不知情的情形下，隔著薄薄的床板與女屍共眠；據悉，其中一名男子在入住當天發生怪異現象，頭痛到無法開戰，只好匆匆退房。

事件發生於2009年2月11日，汽車旅館的205號房飄出濃濃惡臭，像是老鼠死掉的那種臭味；清潔員找了好久，終於發現臭味來自於床板下，一掀開嚇死人，居然有一具長髮女裸屍。由於女屍死亡多時，臉部已發黑腐爛，根本無法辨識。

警方調查，女屍全裸、舌頭外吐，手還被綑綁，上半身被用黑塑膠袋套住，經法醫相驗後判定，死因是頸部遭勒死；而女屍被藏在床板下至少7天，這期間一共有26名男女曾入住，與屍體共眠一夜。不少人得知消息後，都露出驚恐表情；甚至有人回憶起，當天突頭痛，提不起勁。

事件鬧得沸沸揚揚，嫌犯楊國卿不敵心理壓力，向警方投案自首，坦承自己殺了慈惠醫專女學生孫函均；楊國卿供稱，因為沒有送手機給對方，導致女方生氣提出分手，還甩他巴掌，盛怒之下才會拿出童軍繩將人勒斃。

案件經過審理，楊國卿最後被判18年有期徒刑，民事部分需賠償家屬2440萬元。至於案發的汽車旅館重新裝修後，換了一個新名字，繼續營業。

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