「莒光號南迴出軌」奇案！無外傷越女送醫死亡　曝光驚悚殺妻內幕

▲2006年間，台鐵一列莒光號在內獅車站附近出軌，造成1人死亡、2人受傷。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，造成50人死亡，成為國內近半世紀最嚴重的列車事故，原因指向人為疏失，然而肇事工程行負責人李義祥卻不肯說實話，讓人不禁回想起15年前的「南迴搞軌案」。2006年間，台鐵一列莒光號在內獅車站附近出軌，造成1人死亡、2人受傷，雖然死傷不算慘重，卻暗藏內幕。

早在2004年10月21日，台鐵就在南迴線內獅車站北方的嘉和遮體附近找到不明鐵塊，2個月後又發現內獅車站南方（往台東方向）鐵路橋上的鐵軌潘多爾扣夾遭破壞，幸好當時沒有列車通過，台鐵也立即加強巡邏；過了半年，2057次自強號列車行經內獅車站時，又因鐵路的魚尾鈑遭破壞而出軌，所幸無人死亡。

▲李泰安與妻子陳氏紅琛。

沒想到，出軌事件並未就此平息，2006年3月17日，從台東發車的96次莒光號列車經南迴線開往高雄，行經內獅車站與枋山車站間時，又因鐵軌遭破壞而出軌，導致車頭嚴重毀損，4節車廂也翻覆至一旁的蓮霧園中。奇怪的是，越南籍傷者陳氏紅琛當時沒有明顯外傷，送醫後1個多小時卻突然死亡，令人匪夷所思。

根據醫院開出的診斷證明，陳氏紅琛的死因為「胸部挫傷併肺大量出血」、「火車發生意外導致重大創傷及休克」等，因此檢方起先未打算解剖遺體；不料4天後，有人向屏東警方檢舉，陳氏紅琛的丈夫李雙全一手謀劃了出軌事件，目的是讓保險公司以為妻子死於意外，以詐領高額保險金，相關說法立即引發舉國譁然。



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