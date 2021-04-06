燒金紙默念7字！一轉頭「水果在裡面」燒到剩橘子　真相曝網笑翻

▲燒金紙。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

清明節掃墓，是祭拜祖先的重要日子，不少人都會準備好供品前去，一名網友就分享他去祭拜時做的蠢事，他帶著水果還有金紙去拜拜，要去燒金紙時，內心一邊念著「祖先，趕快來領喔！」一邊金紙丟進金爐裡，當他收拾完東西要離開時，發現水果不見了，來回找了三次，才想起自己跟著金紙一起燒給祖先了。

一名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，按照順序先去買水果，再去買金紙，靈骨塔拜完之後去拜祖先，再請祖先去土地公那邊領金紙，燒金紙時一旁的服務人員幫忙丟了一包土地公金，剩下的要他自己丟，他心裡一邊念著「祖先，趕快來領喔！」一邊丟金紙。

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▲示意圖。（示意圖／CFP）

拜完要離開時，發現手上輕輕的，「水果不見了！」他來回找了三次都沒有找到，心想著「不會直接燒給祖先了吧」，轉頭看往燒金紙的地方，發現早上買的水果正在大火裡狂燒，「唯一燒到剩下的只有橘子」，他也笑說，「大概是供奉的吃不到，直接燒下去比較快，還好沒有玩著手機，喊祖先來收喔，順便把手機＋機車鑰匙丟下去」。

貼文一出後，網友們都笑翻，「祖先表示：今年有收到水果了」、「如果怕明年還是會忘，可以附一包鹽，讓祖先自己視情況鹽烤橘子」、「祖先都傻眼了」、「有笑點，祖先收到你的誠意了」、「對不起，我不小心笑出來」、「我今年燒時，差點把餅乾也一起燒了。