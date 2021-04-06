國中生揪團霸凌！他聽「男童哭聲」折返巷子　夫妻1招火速救援

▲示意圖。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一對夫妻日前在路上聽到小孩的哭聲，跟聲音的方向走，看到一群人在巷口霸凌一名小男生，目測應該是國小跟國中生，老婆作勢要打電話報警，他趕緊大喊「不要跑！我要報警了！」一群人聽到後全都跑光光，後來才知道，原來是因為小男孩平常太白目，所以才揪團處理，事後夫妻倆也護送小男孩回家。

一名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，昨（5）日下午經過台北市萬華區的某條巷子，看到一群小朋友鬼鬼祟祟，因為聽到哭聲所以走過去看看，「一群人在霸凌一個紅衣戴眼鏡小男生，那個小男生在哭泣」，老婆作勢打電話要報警，他也大喊「不要跑！我要報警了！」

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▲示意圖。（示意圖／pixabay）

當下所以人都跑走，只剩下被欺負的小男孩，有兩名國中生男走過來對他說，「不關我們的事情！我們只是在旁邊聊天而已」，詢問過後才知道，原來小男孩平常愛亂潑水嗆人，惹得同學不開心，原PO也藉此教育對方，「不論他做了什麼，誰都沒有權利亂霸凌別人！」最後夫妻倆還護送小男孩回家，也呼籲家長平常要多關心家中的小孩。

貼文一出後，網友們表示，「謝謝你，這世界上多幾個見義勇為的人，就會少一些悲劇了」、「父母要教，不要亂霸凌別人，也要教，不要太白目」、「你這樣做沒錯。可是那個小男生也是該被修理一下」、「霸凌的人可能一時間覺得很爽，但被霸凌的人，那種痛可能會記得一輩子」。